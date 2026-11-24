In Anmer Hall, dem Landgut von Prinz William und Prinzessin Kate in Norfolk, wurde am Dienstagabend eingebrochen. Die Royals waren zum Zeitpunkt des Vorfalls in Windsor. Die Polizei ermittelt.

Darum gehts Am Dienstagabend wurde in Anmer Hall in Norfolk eingebrochen

William und Kate waren mit ihren Kindern in Windsor

Die Polizei ermittelt; ob etwas gestohlen wurde, ist unklar

Fynn Müller People-Redaktor

Einbruch bei den Royals! Wie «Daily Mail» und «The Sun» berichten, wurde das Landgut Anmer Hall von Prinz William und Prinzessin Kate in Norfolk am Dienstagabend Ziel eines Überfalls. Die Polizei von Norfolk hat die Ermittlungen aufgenommen. Einbrecher

Die Royals waren zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht vor Ort, sondern mit den Kindern George, Charlotte und Louis in Windsor.

Es ist unklar, ob Gegenstände gestohlen wurden oder ob die Täter gefasst werden konnten. Der Kensington-Palast hat sich bisher nicht zum Einbruch geäussert.

Sie verbringen dort ihre Wochenenden

Anmer Hall ist ein Herrenhaus mit zehn Schlafzimmern auf dem Sandringham-Anwesen von König Charles. Es gilt als beliebter Rückzugsort der Familie. Regelmässig verbringen William und Kate dort ihre Wochenenden und Feiertage. Das Anwesen war ein Hochzeitsgeschenk der verstorbenen Königin Elizabeth II., was es zu einem besonderen Ort für die Familie macht.

Das im Jahr 1802 erbaute georgianische Landhaus war lange Zeit ihr Zuhause und diente Kate nach ihrer Krebsdiagnose als Rückzugsort. In einem 30-minütigen Dokumentarfilm mit dem Titel «Heal» sprach die Prinzessin kürzlich darüber, wie diese Erfahrungen ihr Leben verändert haben. «Wenn man die eigene Sterblichkeit erkennt, ist es schwer, wieder die Person zu sein, die man vorher war», sagte sie in einem emotionalen Clip.

Der Einbruch fällt zeitlich mit einem Treffen von Prinz William und Premierminister Andy Burnham im Downing Street Nr. 10 zusammen. Dort diskutierten sie über Themen wie Obdachlosigkeit – ein zentrales Anliegen des Prinzen von Wales.