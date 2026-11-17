Für Thomas Markle (82) reisst die Serie schlechter Nachrichten nicht ab. Während er in den USA in Haft sitzt, werden nun auch auf den Philippinen schwerwiegende Vorwürfe gegen ihn erhoben.

Darum gehts Die Polizei in Cebu wirft Thomas Markle drei Delikte mit Missbrauchsmaterial vor, Haft droht

Sein Sohn Thomas Markle Junior übergab Kartons und Geräte, Ermittler prüfen Tausende Fotos

Markle wurde in den USA festgenommen, sitzt nach Fussfesselbruch in U-Haft und bestreitet alles

Saskia Schär Redaktorin People

Die Polizei auf den Philippinen hat Anklage gegen den entfremdeten Vater von Herzogin Meghan (45) erhoben. Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, hat die philippinische Nationalpolizei drei Anklagepunkte gegen den 82-Jährigen formuliert. In zwei Fällen geht es demnach um das Anbieten, Verbreiten, Verkaufen sowie den Import oder Export von Material über sexuellen Kindesmissbrauch. Hinzu kommt ein Vorwurf wegen des Besitzes solchen Materials. Bei einer Verurteilung droht ihm eine langjährige Haftstrafe.

Eigener Sohn übergab Material an die Polizei

Den Stein ins Rollen brachte offenbar sein eigener Sohn: Thomas Markle Junior (60) übergab den philippinischen Behörden mehrere Kartons und elektronische Geräte, die laut seinen Angaben aus dem Besitz seines Vaters stammen. Die Polizei hatte Anfang November mitgeteilt, bei ersten Untersuchungen auf Geräten Dateien mit Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs gefunden zu haben. Insgesamt sollen rund 7500 Fotos und ein Video sichergestellt worden sein. Allerdings war zunächst noch unklar, wem die Geräte und die darauf gespeicherten Dateien zuzuordnen seien.

Markle Senior lebte bis im Mai dieses Jahres auf den Philippinen. Anfang November wurde er in den USA festgenommen. Das FBI hatte zuvor in zwei von ihm gemieteten Lagerräumen in Los Angeles rund 78 Gegenstände sichergestellt, darunter Dias, Filmnegative und Bücher mit mutmasslich belastendem Material. Laut den Ermittlungsunterlagen zeigt eines der Fotos ein nacktes Mädchen in einem Raum, der zu einer Hotel- oder Motel-Kette auf den Philippinen zu gehören scheint. Wo die Aufnahme tatsächlich entstand, ist nicht abschliessend geklärt.

Nachdem Markle am 10. November seine elektronische Fussfessel durchtrennt hatte, ordnete eine Richterin an, ihn bis zum Prozess in Haft zu behalten. Zudem soll er psychiatrisch begutachtet werden. Dabei geht es darum, abzuklären, ob er psychisch in der Lage ist, sich dem Strafverfahren zu stellen. Markle bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.