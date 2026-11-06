Das FBI hat Thomas Markle, den Vater von Herzogin Meghan, in einem Pflegeheim in Florida verhaftet. Das berichtet die «Daily Mail». Er soll kinderpornografisches Material besessen haben.

Darum gehts Laut «Daily Mail» nahm das FBI Meghans Vater fest

Markle soll Missbrauchsbilder besessen haben

Material fand sich auf den Philippinen und in Mexiko

Fynn Müller People-Redaktor

Thomas Markle (82) wurde am Freitag in einem Pflegeheim in Florida vom FBI verhaftet, wie «Daily Mail» berichtet. Der Vater von Herzogin Meghan (45) steht unter Verdacht, kinderpornografisches Material besessen zu haben.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen, nachdem Markles Sohn, Thomas Markle Jr. (60), behauptet hatte, auf den Philippinen Lagerboxen mit Bildern von angeblichem Kindesmissbrauch im Besitz seines Vaters gefunden zu haben.

Markle leidet an Demenz

Wie die britische Zeitung berichtet, durchsuchten FBI-Beamte das Maravida Senior Living Pflegeheim in Lakeland, Florida, wo Markle derzeit untergebracht ist. Der 82-Jährige soll sich dort seit dem Frühjahr in einer Reha-Einrichtung befinden, nachdem ihm infolge einer Erkrankung ein Bein amputiert wurde. Zudem leidet Markle laut Berichten an Demenz, was die Ermittlungen erschweren könnte.

Zusätzlich zu den Funden auf den Philippinen wurde auch in einem Lagerraum in Rosarito, Mexiko, Material entdeckt, das Markle gehören soll. Gegenüber Medien wies er alle Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als «Lügen».

In den USA plant das FBI nun, Lagerhäuser zu durchsuchen, die Markle in Hollywood gemietet hat. Laut Berichten vom Mittwoch könnte dort eine dritte Sammlung mit belastendem Material entdeckt werden.