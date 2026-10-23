Heftige Vorwürfe gegen Meghans Vater

Thomas Markle Jr., der Halbbruder von Herzogin Meghan, soll beim Durchwühlen von Kartons auf Material gestossen sein, das ihn erschüttert. Kurz darauf hat er seinen eigenen Vater, Thomas Markle, bei der Polizei gemeldet. Es geht um Kinderpornografie.

Darum gehts Thomas Markle Jr. meldete seinen Vater wegen mutmasslicher Kinderpornografie den Behörden in den USA

Er spricht von Hunderten bis Tausenden Bildern in Kartons, auf einem Handy und auf Festplatten aus Cebu

Ermittlungen stehen am Anfang; Samantha Markle weist die Vorwürfe gegen den Vater klar zurück

Fynn Müller People-Redaktor

Schwere Anschuldigungen gegen den Vater von Herzogin Meghan (45): Thomas Markle Sr. (82) soll auf den Philippinen eine grosse Menge an Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs hinterlassen haben. Diese Vorwürfe erhebt niemand Geringeres als sein eigener Sohn, Thomas Markle Jr. (60).

Vieles stützt sich bisher auf die Aussagen von Markle Jr. gegenüber «The Sun». Die Ermittler haben ihre Arbeit gerade erst aufgenommen. Blickt zeigt, was man bereits weiss – und was nicht.

Das weiss man

Die Anzeige

Thomas Markle Jr. meldet sich nach eigenen Angaben schon am 10. Juli bei der FBI-Hotline, beim National Center for Missing & Exploited Children und bei der Staatspolizei in Pennsylvania. Am Donnerstag gibt er auf den Philippinen eine eidesstattliche Erklärung ab.

Der mutmassliche Fund

Er lag in vier Kartons im früheren Haus des Vaters in Cebu City auf den Philippinen. Markle Jr. spricht von «Hunderten, wenn nicht Tausenden» Bildern. Zuerst will er auf einem Handy ein Video entdeckt haben, später mit einem IT-Experten auch auf Festplatten. Details nennen wir bewusst nicht.

Aussagen des Sohns

Er sagt gegenüber «The Sun»: «Ich habe ihn jahrelang unterstützt, umsorgt und ihm geholfen – damit ist jetzt Schluss.» Und: «Ich werde nie wieder mit meinem Vater sprechen, es sei denn, ich werde als Zeuge gegen ihn vorgeladen.»

Die Halbschwester

Samantha Markle stellt sich hinter den Vater. Sie sagt der «Daily Mail»: «Diese widerlichen Anschuldigungen entbehren jeglicher Grundlage.» Die Computer seien zudem rund zwei Jahre lang nicht in seinem Besitz gewesen, andere hätten also Zugriff gehabt.

Wo ist der Beschuldigte?

Er lebt laut «The Sun» in einer Pflege- und Reha-Einrichtung in Florida.

Das Schweigen von Meghan

Zu ihrem Papa hat sie seit 2018 keinen Kontakt mehr. Eine ihr nahestehende Quelle sagt: «Jetzt werden die Leute vielleicht endlich verstehen, warum sie seit 2018 nichts mehr mit ihrem Vater zu tun hatte.»

Das weiss man nicht

Einige Sachen sind trotzdem noch unklar.