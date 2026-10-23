Heftige Vorwürfe gegen Meghans Vater

Darum gehts
- Thomas Markle Jr. meldete seinen Vater wegen mutmasslicher Kinderpornografie den Behörden in den USA
- Er spricht von Hunderten bis Tausenden Bildern in Kartons, auf einem Handy und auf Festplatten aus Cebu
- Ermittlungen stehen am Anfang; Samantha Markle weist die Vorwürfe gegen den Vater klar zurück
Schwere Anschuldigungen gegen den Vater von Herzogin Meghan (45): Thomas Markle Sr. (82) soll auf den Philippinen eine grosse Menge an Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs hinterlassen haben. Diese Vorwürfe erhebt niemand Geringeres als sein eigener Sohn, Thomas Markle Jr. (60).
Vieles stützt sich bisher auf die Aussagen von Markle Jr. gegenüber «The Sun». Die Ermittler haben ihre Arbeit gerade erst aufgenommen. Blickt zeigt, was man bereits weiss – und was nicht.
Das weiss man
Die Anzeige
Thomas Markle Jr. meldet sich nach eigenen Angaben schon am 10. Juli bei der FBI-Hotline, beim National Center for Missing & Exploited Children und bei der Staatspolizei in Pennsylvania. Am Donnerstag gibt er auf den Philippinen eine eidesstattliche Erklärung ab.
Der mutmassliche Fund
Er lag in vier Kartons im früheren Haus des Vaters in Cebu City auf den Philippinen. Markle Jr. spricht von «Hunderten, wenn nicht Tausenden» Bildern. Zuerst will er auf einem Handy ein Video entdeckt haben, später mit einem IT-Experten auch auf Festplatten. Details nennen wir bewusst nicht.
Aussagen des Sohns
Er sagt gegenüber «The Sun»: «Ich habe ihn jahrelang unterstützt, umsorgt und ihm geholfen – damit ist jetzt Schluss.» Und: «Ich werde nie wieder mit meinem Vater sprechen, es sei denn, ich werde als Zeuge gegen ihn vorgeladen.»
Die Halbschwester
Samantha Markle stellt sich hinter den Vater. Sie sagt der «Daily Mail»: «Diese widerlichen Anschuldigungen entbehren jeglicher Grundlage.» Die Computer seien zudem rund zwei Jahre lang nicht in seinem Besitz gewesen, andere hätten also Zugriff gehabt.
Wo ist der Beschuldigte?
Er lebt laut «The Sun» in einer Pflege- und Reha-Einrichtung in Florida.
Das Schweigen von Meghan
Zu ihrem Papa hat sie seit 2018 keinen Kontakt mehr. Eine ihr nahestehende Quelle sagt: «Jetzt werden die Leute vielleicht endlich verstehen, warum sie seit 2018 nichts mehr mit ihrem Vater zu tun hatte.»
Das weiss man nicht
Einige Sachen sind trotzdem noch unklar.
- Wird die forensische Untersuchung das Material bestätigen?
- Falls ja: Kann auch bestätigt werden, wem es zuzuordnen ist?
- Ob die Darstellung von Samantha Markle stimmt, wonach andere Zugriff auf die Computer hatten.
- Wann es zu einer möglichen Anklage kommen könnte.
- Ebenfalls nicht klar ist, wer die Zuständigkeit für den Fall übernimmt. Ob die Philippinen oder die USA ermitteln. Markle Sr. ist US-Bürger und lebt in Florida. Das FBI hat den Eingang der Aussage laut «The Sun» bestätigt, ein eigenes Verfahren ist aber nicht bestätigt.
- Wie sich Thomas Markle Sr. selbst äussert. Bisher schweigt Meghans Vater.