Herzogin Meghans Vater entfernt sich selbst die Fussfessel

Nur wenige Tage nach seiner Festnahme sitzt Herzogin Meghans Vater Thomas Markle erneut in Gewahrsam. Ein Bundesgericht in Florida sieht die Auflagen für seinen Hausarrest als verletzt an.

Darum gehts Thomas Markle ist erneut in Gewahrsam, weil er seine Fussfessel entfernt haben soll

Gericht in Tampa verweigerte Kaution und ordnete medizinische Untersuchung an

Markle ist wegen Besitzes von Missbrauchsdarstellungen angeklagt und weist die Vorwürfe zurück

Thomas Markle (82), der Vater von Herzogin Meghan (45), befindet sich wieder in Gewahrsam der US-Bundesbehörden. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, über die die BBC berichtet. Grund dafür soll gemäss der Staatsanwaltschaft die Tatsache sein, dass Markle sich in der Nacht auf Dienstag eigenmächtig seine elektronische Fussfessel entfernt hat. Noch am selben Tag stand er vor einem Bundesgericht in Tampa. Eine Freilassung gegen Kaution wurde abgelehnt.

Bundesrichterin Lindsay S. Griffin stellte fest, dass Markle gegen die Auflagen verstossen habe, unter denen er bis zum Prozess auf freiem Fuss war. In der Anordnung nennt das Gericht seine Wohnsituation «unhaltbar». Weil eine geeignete Unterkunft fehle, könne keine Auflage sicherstellen, dass andere Menschen geschützt seien und der Angeklagte zu seinen Gerichtsterminen erscheine. Zudem ordnete das Gericht eine medizinische Untersuchung an, bei der auch sichergestellt werden soll, dass Markle alle verschriebenen Medikamente erhält.

Staatsanwalt will Fall «mit aller Härte» verfolgen

Bill Essayli, stellvertretender US-Bundesstaatsanwalt für Zentralkalifornien, berichtete ebenfalls über das Entfernen der Fussfessel und schrieb auf X: «Die Auflagen für die Freilassung sind gerichtliche Anordnungen, keine Empfehlungen. Wir beantragen beim Gericht, seine Freilassung zu widerrufen und ihn bis zum Prozess in Haft zu nehmen, und wir werden diesen Fall weiterhin mit aller Härte des Gesetzes verfolgen.»

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Markle war vergangene Woche in Florida festgenommen worden. Ein Gericht ordnete daraufhin Hausarrest in seiner Pflegeeinrichtung an und verhängte das Tragen einer Fussfessel. Nach Angaben des US-Justizministeriums ist er in einem Fall wegen des Besitzes von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagt. Ob er sich schuldig bekennt, liess er vor Gericht bislang offen. Öffentlich wies er die Vorwürfe als «kranke Lügen» zurück.

Durchsuchung von Lagerräumen in Los Angeles

Hinweise auf mutmassliches Missbrauchsmaterial auf den Philippinen führten die Ermittler im Oktober zu zwei Lagerräumen in Los Angeles, die Markle seit 2008 gemietet haben soll. Bei der Durchsuchung stellte das FBI nach eigenen Angaben rund 78 Gegenstände sicher, darunter Filmnegative, Dias und Bücher.

Das Verhältnis zwischen Herzogin Meghan und ihrem Vater gilt bereits seit 2018 als zerrüttet. In einer Stellungnahme gegenüber dem US-Magazin «People» zeigte sich Prinz Harrys Ehefrau tief getroffen: Die Enthüllungen über ihren Vater erschütterten sie zutiefst, ihre Gedanken seien bei den betroffenen Kindern.

Weiter verwies sie auf einen Brief, der vor rund sieben Jahren an die Metropolitan Police sowie an die für den Schutz der britischen Königsfamilie zuständige Spezialeinheit Royalty and Specialist Protection geschickt worden sei. «Darin wurden beunruhigende und verstörende Vorwürfe gegen meinen Vater erhoben. Mir wurde versichert, dass diese untersucht würden», erklärte Meghan. Sie hoffe aufrichtig, «dass der Gerechtigkeit vollständig Genüge getan wird und die Sicherheit und der Schutz unschuldiger Kinder weiterhin oberste Priorität haben».