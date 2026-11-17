Am zweiten Tag ihrer Indienreise haben Prinz William und Prinzessin Kate in Mumbai die Finalisten des Earthshot Prize getroffen. Zu dem Termin reiste das Paar in einem E-Tuk-Tuk an – ganz zur Freude des Prinzen.

Darum gehts William und Kate trafen in Mumbai die Finalisten des Earthshot Prize und reisten per E-Tuk-Tuk an

William fuhr das E-Tuk-Tuk selbst, scherzte über die unfallfreie Fahrt und lobte das Fahrzeug

Beim Earthshot Prize erhalten fünf von 15 Finalisten je eine Million Pfund für Umweltprojekte

Prinz William (44) hat am Dienstag in Mumbai das Steuer eines E-Tuk-Tuks übernommen und Prinzessin Kate (44) durch die Gegend chauffiert. Auf Instagram teilte das Paar ein Video seiner Spritzfahrt und amüsierte damit seine 17,5 Millionen Follower. «So cool, eure Hoheit!», «Das finde ich einfach grossartig! Ihr beide seid einfach die Besten» oder «Das ist das coolste Intro aller Zeiten! Diese beiden sind einfach fabelhaft!» ist in den Kommentaren zu lesen.

Wie die «Daily Mail» berichtet, war William recht flott unterwegs. Nach der Fahrt zeigte er sich sichtlich erleichtert: «Ich habe keinen Unfall mit Ihrem Fahrzeug gebaut, also alles in Ordnung», scherzte er gegenüber Suman Mishra, der Geschäftsführerin von Mahindra Last Mile Mobility, der das E-Tuk-Tuk gehört. Das Gefährt zu testen, habe ihm «richtig viel Spass» gemacht, sagte der Prinz. Allerdings hätte er sich eine längere Strecke gewünscht, um die Höchstgeschwindigkeit austesten zu können. Auch Kate zeigte sich begeistert und bezeichnete die Rückbank als «sehr bequem».

Das E-Tuk-Tuk erreicht laut «Daily Mail» knapp 55 Kilometer pro Stunde und kommt mit einer Akkuladung rund 190 Kilometer weit. William war angetan: «Es ist sehr leise, sehr leicht zu fahren – es ist grossartig.» Ob er nach diesem Erlebnis künftig mit einem Tuk-Tuk statt einem Land Rover durch den Windsor Great Park kurven wird? Rein wettertechnisch wohl eher schwierig.

Am Abend wird der Earthshot Prize verliehen

Anlass der dreitägigen Indienreise ist die Verleihung des Earthshot Prize am Dienstagabend in Mumbai. Der Umweltpreis wurde 2020 von Prinz William ins Leben gerufen und würdigt innovative Lösungen für Umweltprobleme in fünf Kategorien. Von den 15 Finalisten – darunter Mahindra Last Mile Mobility mit ihrem E-Tuk-Tuk – erhalten fünf jeweils eine Million Pfund, um ihre Projekte weiterzuentwickeln.

Durch den Galaabend führt der indische Filmemacher Karan Johar. Auf der Bühne stehen unter anderem Take That und die Sängerin Shreya Ghoshal; zudem werden Gäste wie Rami Malek (45, «Bohemian Rhapsody»), Simone Ashley (31, «Bridgerton»), Bollywoodstar Alia Bhatt (33, «Alpha») und Cricketlegende Sachin Tendulkar (53) erwartet.