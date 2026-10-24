Prinz William begeistert als Talkshow-Gast

Prinz William plaudert als Talkshow-Gast in der «Graham Norton Show» aus dem Nähkästchen. Dabei verrät er einen ungewöhnlichen Jobwunsch, den er als Jugendlicher hatte – und wird von Schauspielerin Hannah Waddingham direkt ausgelacht.

Darum gehts Fans reagierten in Kommentaren positiv

Als Kind wollte Prinz William Polizist werden

Prinz William trat in der «Graham Norton Show» auf und sprach offen über frühere Berufswünsche

Silja Anders Redaktorin People

Graham Norton (63) hat regelmässig die grössten Weltstars in der «Graham Norton Show» bei sich auf dem Sofa sitzen. Dass aber ein waschechter Royal dort Platz nimmt, ist dann doch eine Premiere. Und nicht nur irgendein Royal, sondern der britische Thronfolger Prinz William (44) höchstpersönlich.

Der Kronprinz sitzt wie selbstverständlich zwischen Moderator Graham Norton und Schauspielerin Cate Blanchett (57) auf der roten Couch und plaudert aus dem Nähkästchen. So erzählt er, dass er als Kind durchaus andere Karrierewege im Auge hatte, als König zu werden. Er wäre beispielsweise gerne Polizist geworden.

Polizist? Oder doch lieber DJ?

«Sie sind gross», stellt Norton überflüssigerweise fest. Prinz William stimmt dem Moderator zu, und Robert Irwin (22), der ebenfalls zu Gast ist, muss lachen und weist Graham Norton darauf hin, dass es doch etwas mehr als die Körpergrösse braucht, um Polizist zu sein. Irwin fragt zudem, ob Prinz William nicht vielleicht Krokodilwrestler werden wollte – er selbst trat das Erbe seines verstorbenen Vaters Steve Irwin (1962–2006) an und kümmert sich in Australien mit Hingabe um Tiere aller Art. «Vielleicht, wenn ich dich früher getroffen hätte!», lacht Prinz William.

Als Jugendlicher träumte er schliesslich aber von einer anderen Karriere. Der heutige Thronfolger wollte doch tatsächlich DJ werden. «Ich hatte sogar schon einen DJ-Namen: DJ Xara, mit einem X!», verrät Prinz William. Der Name «Xara» wäre dabei ausgesprochen worden wie der Name seiner Cousine Zara (Tindall). «DJ Xara?», fragt Schauspielerin Hannah Waddingham (52) überrascht. «Oh, das ist Müll!», stellt der «Ted Lasso»-Star fest und sagt dem künftigen britischen König damit eindeutig, was sie von seinem DJ-Namen hält. Die beiden sind auch privat befreundet, weshalb sie wohl kein Problem damit hat, ihm ihre Meinung zu sagen.

Weit kam er in seiner DJ-Karriere aber nicht. Schon allein durch den Namen wurde die Idee «schnell uncool», wie Prinz William erzählt. Graham Norton möchte wissen, ob er denn auf Klassenfesten auflegte, doch Prinz William verneint: «So gut war ich leider nie.»

Fans sind begeistert

Der Auftritt des Royals kommt bei den Fans gut an. Viele sagen in den Kommentaren, dass sie Prinz Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana (1961–1997) in ihm sehen können und dass er einen «wunderbaren Sinn für Humor» habe. Andere amüsieren sich darüber, dass Hannah Waddingham ihm doch tatsächlich ins Gesicht sagte, dass sie seinen DJ-Namen für «Müll» halte. «Er macht die Royal Family sehr viel nahbarer, und es sieht aus, als hätte er Spass», schreibt ein weiterer User auf Social Media. Weitere finden, dass er sehr «charmant» sei und sind der Meinung, dass es «unmöglich» sei, ihn nicht zu mögen.