Ein Royal-Experte will erfahren haben, wie Prinz William die Monarchie umbauen möchte, sobald er den Thron von Vater Charles übernimmt. Für seinen Bruder Harry und dessen Familie hätten die Pläne weitreichende Folgen.

Darum gehts Royal-Experte Tom Sykes schreibt, Prinz William plane als König eine Neuordnung der Monarchie

Laut Sykes sollen Harrys und Meghans Kinder ihre Titel und das Paar seine Anreden verlieren

Royale Titel sollen laut einem Freund Williams künftig an die Arbeit für die Monarchie gebunden sein

Prinz Harry (42) könnte seinen Prinzentitel verlieren, sobald sein älterer Bruder William (44) König ist. Das behauptet zumindest der Royal-Experte Tom Sykes in seinem Buch «Dukes Of Hazard», das im Februar erscheinen soll. Wie die «Mail on Sunday» vorab berichtet, beabsichtigt der Thronfolger eine umfassende Neuordnung der Monarchie. Diese würde sich auch auf Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (45) sowie die gemeinsamen Kinder des Paares, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), auswirken.

«Nach Williams aktuellem Plan würden die Prinzen- und Prinzessinnentitel von Harrys und Meghans Kindern rechtlich aufgehoben, zusammen mit den königlichen Anreden und Prinzentiteln von Harry und Meghan selbst», schreibt Sykes. Während Harry von Geburt an Prinz ist, trägt Meghan durch ihre Ehe den Titel Herzogin von Sussex – einen eigenständigen Prinzessinnentitel besitzt sie nicht. Die Anrede «Königliche Hoheit» dürfen beide zwar noch führen, nutzen sie seit ihrem Rückzug aber nicht mehr.

Der Kensington-Palast hält sich zu den angeblichen Titel-Reformen bedeckt. «Wir kommentieren grundsätzlich keine Bücher oder darin aufgestellte Behauptungen», erklärte ein Sprecher.

Titel nur noch für arbeitende Royals?

Mit seinen Plänen würde William einen Kurs radikal weiterführen, den bereits König Charles (78) mit der schrittweisen Verschlankung der Monarchie eingeschlagen hat. Künftig sollen royale Titel eher einer Berufsbezeichnung gleichen als einem Geburtsrecht. Ein Freund des Prinzen wird im Buch konkret: Wer als arbeitendes Mitglied der Königsfamilie Hände schüttle und «an einem verregneten Mittwoch aufsteht, um nach Sheffield zu fahren», sei Prinz oder Prinzessin und erhalte Apanage und Unterkunft. Wer das nicht tue, bekomme keine Sonderbehandlung, sei dafür aber frei, «auf jede beliebige Weise Geld zu verdienen». Umsetzen liesse sich das per Letters Patent, einem Erlass des Monarchen.

Die Reform soll auch Streitigkeiten wie um Harry und Andrew Mountbatten-Windsor (66) verhindern, die ihren royalen Status zunächst trotz fehlender Aufgaben behielten. Während die verstorbene Queen den Sussexes 2020 die Anrede «Königliche Hoheit» formal noch beliess, griff König Charles bei seinem Bruder Andrew im vergangenen Jahr bereits durch: Wegen dessen Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) entzog er ihm per Letters Patent Prinzentitel und Anrede.

Charlotte und Louis dürften wählen

Auch Williams eigene Kinder wären betroffen: Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) sollen als Erwachsene selbst entscheiden dürfen, ob sie ihre Titel ablegen und eigene Karrieren – etwa im Showbusiness, wofür Charlotte laut der «Mail on Sunday» grosses Talent zeigt – verfolgen wollen. Nur die Zukunft von Thronfolger Prinz George (13) sei «in Stein gemeisselt».

Dass Veränderung «auf meiner Agenda» stehe, hatte William bereits im vergangenen Jahr in einer Apple-TV-Sendung mit Schauspieler Eugene Levy angekündigt: nicht übermässig radikal, aber Schritte, «die meiner Meinung nach passieren müssen».