Ende November zeigt die BBC einen halbstündigen Film, in dem Prinzessin Kate ausführlich ihre privaten Gedanken zu ihrer Krebsdiagnose und der Genesung teilt. Auch ihr Bruder James Middleton kommt darin zu Wort. Die Erlöse kommen Krebspatientinnen und -patienten zugute.

Darum gehts Die BBC zeigt am 29. November den Film «Heal», in dem Kate über Krebs und Genesung spricht

Der Film zeigt Kates Three Peaks Challenge und ein Gespräch mit ihrem Bruder James Middleton

Alle Einnahmen aus dem Vertrieb der Dokumentation gehen an die Royal Marsden Cancer Charity

SpotOn Die People-Agentur

Prinzessin Kate (44) erzählt in einer neuen BBC-Dokumentation, wie die Krebserkrankung sie verändert hat. Der Film heisst «Heal» und läuft am 29. November auf BBC One. «Krebs verändert einen», sagt sie in ersten Ausschnitten, über die die BBC berichtet und die auch bei Instagram zu sehen sind.

«Er verändert den Körper, er verändert einen körperlich, aber es gibt einen viel, viel tieferen Teil, den eine Krebsdiagnose in einem verschiebt», so die 44-Jährige weiter. Für sie steht fest: «Heilung ist eine Reise.»

Auf dem Gipfel statt an der Glocke

Der rund 30-minütige Film zeigt bislang unveröffentlichte Aufnahmen von Kates Three Peaks Challenge. Dabei bestieg sie in diesem Jahr innerhalb eines Tages die höchsten Berge Englands, Schottlands und Wales’. Der Trailer zeigt sie mit Rucksack auf steinigen Bergpfaden.

Laut BBC sind auch andere Krebspatienten zu sehen, ausserdem Szenen, in denen Kate ihre Familie umarmt, darunter Prinz William (44). «Es ist klar, dass wir nicht dafür gemacht sind, die Herausforderungen des Lebens allein zu tragen», sagt sie aus dem Off. Und weiter: «Oft erkennen wir gerade durch Schmerz, dass dahinter eine grössere Schönheit liegt.»

Eine Szene dreht sich um ein Ritual im Royal Marsden Hospital, wo Kate behandelt wurde. Patientinnen und Patienten können dort zum Abschluss ihrer Therapie symbolisch eine Glocke läuten. «Ich habe die Glocke nicht geläutet», erzählt Kate auf der Wanderung ihrem Bruder James Middleton (39). Der antwortet mit Blick auf die Bergtour und die Doku: «Vielleicht ist das dein Glockenläuten.»

Erlöse für die Royal Marsden Cancer Charity

Im Instagram-Beitrag von William und Kate heisst es, die Prinzessin wolle mit dem Film anderen Betroffenen helfen, mit Diagnose und Genesung umzugehen. Ausserdem wolle sie den Zugang zu einer ganzheitlichen Krebsversorgung verbessern. Alle Einnahmen aus dem Vertrieb der Dokumentation gehen an die Royal Marsden Cancer Charity.

Kate Phillips, Chief Content Officer der BBC, sagte, man hoffe, dass der Film bei den Zuschauern Anklang finde. Er solle all jenen «Trost und Unterstützung» spenden, die mit ihren eigenen gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen haben. Moderatorin Kirsty Young leitet die Sendung ein.

Ein vertrauter Mann hinter der Kamera

Produziert hat den Film Will Warr, der auch hinter der Kamera stand. Für die Royals ist er kein Unbekannter: Von ihm stammen Bilder für eine Geburtstagsbotschaft der Prinzessin und für eine Weihnachtskarte der Familie. Er drehte auch das Video, mit dem Kate im September 2024 das Ende ihrer Chemotherapie verkündete. Ihre Botschaft damals: «Aus der Dunkelheit kann Licht entstehen.»

Welche Krebsart bei ihr festgestellt wurde, hat Kate nie öffentlich gemacht. Im März 2024 gab sie ihre Diagnose und die laufende Chemotherapie bekannt. Im Januar 2025 teilte sie mit, dass sie sich in Remission befindet. Erst in dieser Woche reiste sie mit William zum Earthshot Prize nach Indien. Laut BBC war das die erste gemeinsame offizielle Auslandsreise des Paares seit ihrer Behandlung.

Hier läuft «Heal»

In Grossbritannien kann man «Heal» am 29. November ab 12 Uhr (englische Zeit) im BBC iPlayer abrufen, BBC One zeigt den Film um 18.40 Uhr (englische Zeit).

In den USA läuft die Doku am 30. November bei NBC, Australien folgt am 1. Dezember, Kanada am 7. Dezember.