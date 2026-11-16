Sie ist für die beiden britischen Prinzen William und Harry immer mehr als eine Angestellte gewesen. Jessie Webb war als ihre Nanny auch ihre Vertraute, Trösterin und Ersatzmama.

Darum gehts Prinz William und Prinz Harry trauern um ihre Nanny Jessie Webb

Die Blaublüter waren sieben und vier Jahre alt, als sie zu ihnen kam

Die Todesnachricht überschattet die Auslandreisen der Brüder

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Sie ist die Frau gewesen, die Prinz William (44) und Prinz Harry (42) durch ihre Kindheit begleitet, ihnen Geborgenheit geschenkt und sich bis heute einen festen Platz in ihren Herzen bewahrt hat.

Nun ist ihr liebstes Kindermädchen im Alter von 84 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht überschattet die Auslandsreisen der Brüder: Während William mit Ehefrau Prinzessin Kate (44) in Indien weilt, besucht Harry in der Ukraine verwundete Kriegsveteranen.

Sie waren kleine Buben

Jessie Webb trat Ende der 1980er-Jahre in den Dienst des damaligen Thronfolgers Prinz Charles (78) und von Prinzessin Diana (1961–1997). William war damals sieben, Harry gerade einmal vier Jahre alt. Schnell gewann sie das Vertrauen der beiden Buben.

Mit ihrer herzlichen, loyalen, aber durchaus bestimmten Art wurde sie zu einer wichtigen Bezugsperson. Der britische Royal-Experte Robert Jobson (62) würdigt sie als fröhliche Frau mit grossem Herzen und gesundem Menschenverstand.

Sie habe sich auch nicht gescheut, ihre Meinung zu sagen – selbst gegenüber Charles. Wie sehr sie den Alltag der Prinzen geprägt hat, zeigt eine Anekdote des früheren Hofkochs Darren McGrady (64).

Die Nanny war streng

Als William einmal Pizza zum Znacht wollte, hatte die Nanny andere Pläne: Stattdessen sollten die Buben Poulet und gesundes Gemüse bekommen. McGrady erinnerte sich schmunzelnd, dass man sich besser nicht mit Webb anlegen sollte. Sie sei zwar streng gewesen, aber seine liebste königliche Nanny.

Auch nach ihrem Abschied aus dem königlichen Haushalt riss die Verbindung nie ab. William hielt den Kontakt und lud Webb zu seinem 21. Geburtstag sowie 2011 zu seiner Hochzeit mit Kate ein.

Als 2013 Sohn George (13) zur Welt kam, kehrte sie mit 71 Jahren sogar aus dem Ruhestand zurück, um den frischgebackenen Eltern zu helfen. Bis März 2014 unterstützte sie die Familie bei der Betreuung des kleinen Prinzen.

Auch Harry hat seine einstige Vertraute nie vergessen. 2018 lud er Webb zur Hochzeit mit Meghan (45) ein. Dass sie bei den Hochzeiten beider Brüder dabei war, sagt viel über ihre besondere Stellung in der Familie aus.

Wann genau Jessie Webb gestorben ist, wurde bis anhin nicht kommuniziert. Ob ihr Tod die zerstrittenen Brüder wieder näher zusammenbringt? Ausgeschlossen ist es nicht. Schliesslich verbindet William und Harry mit Webb ein Stück Kindheit, das nur sie beide wirklich teilen.