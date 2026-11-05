Prinz George wird langsam zum echten Teenie

Prinz George hat mit Vater William in Spanien das Spiel FC Barcelona gegen Aston Villa besucht. Fotos des 13-Jährigen in legerer Clubjacke sorgen online für Reaktionen: Er wirkt deutlich erwachsener als noch vor zwei Monaten.

Darum gehts Prinz George ist seit September im Eliteinternat Eton, der früheren Schule von William und Harry

Aston Villa verlor in Barcelona 0:3, George trug Adidas-Jacke und lockige Haare in der Stirn

Online fallen Georges reiferes Aussehen, Middleton-Ähnlichkeit und Nähe zu William bei Usern auf

Saskia Schär Redaktorin People

Seit Anfang September besucht Prinz George (13) das Eliteinternat Eton, an dem bereits sein Vater William (44) und sein Onkel Harry (42) zur Schule gingen. Derzeit sind Schulferien, weswegen nichts gegen einen kleinen Vater-Sohn-Ausflug nach Spanien zum Fussballspiel zwischen dem FC Barcelona und Aston Villa spricht. Letzteres ist der Lieblingsverein von Prinz William, und auch George drückt der Mannschaft aus Birmingham die Daumen.

Nach dem Spiel, welches die Briten mit 0:3 verloren hatten, machten Fotos des Duos online die Runde. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt dabei Prinz George: Er wirkt deutlich erwachsener als noch auf den Bildern zu seinem Schulantritt im September. Anstatt wie gewohnt im Anzug, Hemd oder Poloshirt zeigt er sich in einer schwarzen Sportjacke von Adidas, inklusive des Logos von Aston Villa auf der Brust. Auch die Haare trägt er anders: Sie fallen nun leicht gelockt in die Stirn.

«Mögen diese Gene auch bei seinen Haaren ihre Wirkung entfalten»

Sein verändertes Aussehen bleibt nicht unkommentiert. «Prinz George ist in nur drei Monaten um fast zwei Jahre gewachsen», meint ein User auf X und bläst damit ins selbe Horn wie dieser Kommentarschreiber: «Prinz George ging als 13-Jähriger ins Internat und kam als 16-Jähriger zurück». Andere meinen, er sei nun «offiziell ein Teenager».

Gleich mehrere wollen nun starke Ähnlichkeiten zwischen ihm und seinem Grossvater Michael Middleton sehen. «Je älter Prinz George wird, desto deutlicher zeigen sich die Gene von Catherine Middleton. Er erinnert an Michael Middleton» oder «Georgie hat dichte Augenbrauen … Da kommen die Gene von Michael Middleton zum Tragen! Mögen diese Gene auch bei seinen Haaren ihre Wirkung entfalten», sind nur zwei Kommentare, die sich in diese Richtung finden lassen.

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Auf einem Bild ist zu sehen, wie George seinen Kopf auf die Schulter seines Vaters William legt – der mit Baseballcap und Parka ebenfalls sehr leger gekleidet ist. Diese Szene sorgt online für viel Lob. «Man weiss, dass man als Elternteil Grossartiges geleistet hat, wenn der eigene 13-jährige Sohn kein Problem damit hat, sich an einen anzulehnen, obwohl überall Kameras auf ihn gerichtet sind», schreibt eine Userin und fügt an, William und Kate «können wirklich stolz auf sich sein».