Auf Highgrove House, dem Landsitz von König Charles, hatte Prinz William nicht immer seine Ruhe. Weil die Gärten für Besucher geöffnet sind, kam es nach Angaben des Thronfolgers wiederholt zu Situationen, auf die er gern verzichtet hätte.

Darum gehts Prinz William erzählt von peinlichen Momenten auf Highgrove House bei Touristen

Rund 40'000 Besucher besuchen jährlich die berühmten Gärten des Anwesens

Die Ausgabe von «Country Life» erschien am 11. November mit Williams Erinnerungen

Prinz William (44) verbrachte als Kind und Jugendlicher immer wieder Zeit auf Highgrove House, dem idyllischen Landsitz seines Vaters König Charles III. (77). Nach eigenen Angaben kam es dort allerdings mehrfach zu unangenehmen Situationen. Wie er jetzt verrät, hat er sich wiederholt vor Touristen in Deckung bringen müssen. Wenn er morgens nach dem Aufstehen die Vorhänge aufzog und draussen Besucher standen, habe er sich «auf den Boden werfen» müssen. Der Grund: Der Prinz sei «nicht vollständig bekleidet» gewesen.

«Ich erinnere mich an mehrere Situationen, in denen ich aufgewacht bin, die Vorhänge geöffnet habe und mich dann auf den Boden werfen und sie hastig wieder zuziehen musste, weil ich nicht vollständig bekleidet war und draussen Leute standen, die direkt in mein Schlafzimmerfenster sehen konnten», erzählt Prinz William im Magazin «Country Life». In einem Privathaus zu leben, das von einem öffentlichen und «deshalb ziemlich belebten» Garten umgeben war, habe «ziemlich schwierig sein» können.

Rund 40.000 Besucher im Jahr

Die Gärten von Highgrove in der Grafschaft Gloucestershire habe sein Vater ständig weiterentwickelt und gepflegt, so William. Jedes Jahr kommen rund 40'000 Menschen, um sie zu besichtigen. Das Haus selbst verfügt über vier grosse Empfangsräume, neun Schlafzimmer und einen eigenen Kinderzimmertrakt.

Für William und seinen Bruder Prinz Harry (42) war das Anwesen ein Wochenend- und Feriendomizil, an dem sie mit ihren Eltern Charles und Diana (1961-1997) Zeit verbrachten. Harry beschrieb laut «People» in seinen 2023 erschienenen Memoiren, wie die Brüder einen Luftschutzbunker unter dem Haus zu ihrem Teenager-Versteck umbauten. Sie tauften es «Club H».

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Schauplatz eines Wiedersehens

«Wenn ich allein sein wollte, was gab es Besseres als einen Bunker mitten auf dem britischen Land? Willy ging es genauso. Ich hatte oft den Eindruck, dass er dort unten mehr Frieden fand als irgendwo sonst auf der Welt», schrieb Harry über die gemeinsame Zeit dort.

In diesem Sommer rückte Highgrove erneut in den Fokus. König Charles traf auf dem Anwesen Herzogin Meghan (45) sowie seine Enkel Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Es war das erste persönliche Wiedersehen mit den dreien seit vier Jahren.

William als Gastredakteur

Seine Erinnerungen an die neugierigen Gartenbesucher teilt William in der am 11. November erschienenen Ausgabe des britischen Magazins «Country Life», die er als Gastredakteur gestaltet hat. Darin beschreibt er das Land als «einen Ort der Zuflucht für Kinder, einen Ort des Friedens und der Ruhe». Im Heft finden sich ausserdem eine Eisvogel-Zeichnung von Prinz George (13) und ein Interview mit Prinzessin Kate (44) über die Rolle der Natur während ihrer Krebserkrankung und Genesung.