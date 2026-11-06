Prinz William als Streitschlichter im Nachtclub: Laut Schauspieler Will Mellor zog ihn der Royal einst von einer Prügelei weg – kurz darauf warf die Security Mellor hinaus.

Darum gehts Will Mellor schildert in seinen Memoiren eine Nachtclub-Begegnung mit Prinz William in London

Nach Drinks prügelte sich Mellor auf der Tanzfläche, William zog ihn an den Schultern zurück

Sicherheitsleute warfen Mellor hinaus, danach fragte seine Frau nach dem Treffen am Pissoir

Saskia Schär Redaktorin People

Will Mellor (50) ist in Grossbritannien ein bekanntes Fernsehgesicht. Seit den 1990er-Jahren steht der Schauspieler vor der Kamera, zuerst in der Seifenoper «Hollyoaks», später unter anderem in «Coronation Street». Dieser Tage bringt er seine Memoiren «Where There’s a Will: My Story» auf den Markt. Eine Anekdote darin lässt besonders aufhorchen, dreht sie sich doch um den britischen Thronfolger Prinz William (44).

Diesem begegnete Mellor, der damals wegen einer Fussballverletzung auf Krücken unterwegs war, einst in einem vornehmen Londoner Nachtclub – am Pissoir. «Er sagte: ‹Alles klar, Will?›, und ich dachte nur: ‹Wahnsinn, er kennt meinen Namen!›», erinnert sich Mellor im Podcast «Fearne Cotton’s Happy Place» zurück.

Beflügelt von einigen Drinks liess es sich Mellor später am Abend nicht nehmen, samt Krücken die Tanzfläche zu stürmen. Dort sei er allerdings von den «vornehmen Leuten aus der Oberschicht» immer wieder absichtlich angerempelt worden, was ihm ganz und gar nicht passte. Die Situation eskalierte: Mellor stürzte sich auf einen der Männer und prügelte sich mit ihm am Boden. «Plötzlich spüre ich zwei Hände auf meinen Schultern, die mich hochziehen. Dann höre ich diese Stimme sagen: ‹Lass es, Will, er ist es nicht wert!› Und es war tatsächlich Prinz William!»

«Hast du geschaut?»

Beruhigen liess sich der Schauspieler im Adrenalinrausch allerdings selbst von royalen Händen nicht. «Sie haben mich von den Krücken gestossen!», rief er dem Prinzen lautstark zu. Aus dem Augenwinkel sah er bereits, wie sich Williams Securityteam näherte. Die Sicherheitsleute packten Mellor kurzerhand, um ihn aus dem Club zu werfen. Während er nach draussen befördert wurde, rief er dem künftigen König verzweifelt hinterher: «William, sag ihnen, dass es nicht meine Schuld war!» Der Royal habe beschwichtigend reagiert: «Schon gut, mach dir keine Sorgen!»

Die Szene gab bei Mellor dann auch tags darauf zu reden. Mellors Ehefrau Michelle interessierte sich dabei vor allem für die erste Begegnung am Pissoir. «Hast du geschaut?», wollte sie vom verdutzten Schauspieler wissen. Als dieser verneinte, reagierte sie fassungslos: «Du hattest die Chance, den Penis des künftigen Königs zu sehen, und du hast nicht hingeschaut?!». Das mache man(n) nicht, verteidigte sich Mellor. «Es wäre das Erste gewesen, was ich gemacht hätte», meinte daraufhin seine Frau. «Und genau das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen», so der Schauspieler lachend.

In welchem Jahr sich die Geschichte ereignete, erwähnt Mellor nicht. Es dürfte allerdings schon deutlich länger zurückliegen.