Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – und manchmal landet er direkt vor der Staffelei. Eine Zeichnung eines Eisvogels sorgt aktuell für viel Begeisterung und es ist nicht das erste Mal, dass der royale Nachwuchs sein künstlerisches Talent zeigt.

Darum gehts Prinz George zeichnete mit zwölf Jahren einen Eisvogel

Kate studierte Kunstgeschichte, Charles malt Aquarelle, George zeigte schon 2022 ein Rentierbild

North West malte mit sieben Jahren eine Berglandschaft, Rocco Ritchie studierte Kunst in London

Prinz George (13) scheint künstlerisches Talent von seiner Mutter Prinzessin Kate (44) und seinem Grossvater König Charles (77) geerbt zu haben. Für eine Sonderausgabe des Magazins «Country Life» steuerte Prinz William (44) laut «BBC» auch eine farbenfrohe Zeichnung eines Eisvogels bei, die sein Sohn im Alter von zwölf Jahren angefertigt hatte.

Der Nachwuchsroyal tritt damit in die Fussstapfen seiner kunstbegeisterten Familie. Prinzessin Kate, die Kunstgeschichte studierte, überraschte Royal-Fans einst mit einer selbst gestalteten Grusskarte, die ihren Studienort St. Andrews in Schottland zeigte. Sie hatte das Motiv 2002 selbst angefertigt. Auch König Charles widmet sich seit Jahrzehnten mit grosser Leidenschaft der Aquarellmalerei.

Nicht der erste Pinselstrich

Es ist nicht das erste Mal, dass Prinz Georges Arbeiten Aufmerksamkeit erregen. Bereits an Weihnachten 2022 veröffentlichten seine Eltern ein detailreiches Rentier-Bild von ihm. Im vergangenen Jahr zeichneten sich Prinzessin Kate, Prinz George und seine Geschwister Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) zudem gegenseitig in vier Porträts.

Promi-Nachwuchs mit künstlerischen Adern

Prinz George ist nicht der einzige Nachwuchs mit einem Kunsttalent. Als Kim Kardashian (46) ein Ölgemälde ihrer damals siebenjährigen Tochter North (13) teilte – eine detailgetreue Berglandschaft im Stil von Bob Ross (1942–1995) –, löste das im Netz zunächst Unglauben aus. Viele hielten das Werk für eine Fälschung, bis Mitschüler und Kunstlehrer bestätigten, dass die Tochter von Kanye West die Maltechnik in einem Kurs Schritt für Schritt erlernt hatte.

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Rocco Ritchie (26) studierte Kunst am renommierten Central Saint Martins College sowie an der Royal Drawing School in London. Danach machte er seine Leidenschaft zum Beruf und agierte sogar jahrelang unter dem Pseudonym «Rhed», um nicht auf seine Promi-Eltern reduziert zu werden.