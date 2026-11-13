Prinzessin Kate spricht offen über ihren Krebs

In einem seltenen Interview spricht Prinzessin Kate offen über die Höhen und Tiefen ihrer Genesung nach der Krebserkrankung – und darüber, wie ihr die Natur dabei Kraft gibt.

Darum gehts Prinzessin Kate spricht über ihre Genesung nach der Krebsbehandlung und gute wie schlechte Tage

Die Natur gab ihr Halt, Ruhe und eine tiefere Verbindung zu Geist, Körper und Seele in der Genesung

Kate sieht bei jungen Menschen wachsende Ängste, mehr Onlinezeit und Bedarf an Natur als Stütze

Sabrina Rhyner Redaktorin People

In einem seltenen Interview gibt Prinzessin Kate (44) persönliche Einblicke in ihre Genesung nach der Krebsbehandlung. Schon im Krankenhaus habe man sie darauf vorbereitet, dass der Weg zurück in den Alltag nicht geradlinig verlaufen werde. «Es wird gute und schlechte Tage geben, es wird Zeit brauchen», sagte sie dem britischen Magazin «Country Life».

Die am Mittwoch erschienene Sonderausgabe ist eine echte Familienangelegenheit. Prinz William (44) gestaltete das Heft als Gastredakteur gemeinsam mit der Redaktion, während Prinz George (13) die Zeichnung eines Eisvogels beisteuerte. Das Gespräch mit der Prinzessin führte der Schriftsteller Robert Macfarlane (50), der vor allem für seine Bücher über Natur und Landschaften bekannt ist.

Halt und Ruhe in der Natur

Auf Macfarlanes Frage, woher sie Hoffnung schöpfe, verwies Kate auf die Lehren der Natur. Sie zeige uns, «dass wir trotz aller Herausforderungen, die das Leben für uns bereithält, nicht allein sind». Zwar könne man nicht alles beeinflussen, was geschehe, «aber wir können die kleinen Dinge tun, und diese kleinen Dinge summieren sich und machen tatsächlich einen Unterschied.»

Auch während ihrer eigenen Genesung erwies sich die Umgebung im Freien für die 44-Jährige als wichtiger Anker. «Eine schwere Krankheit bringt viele körperliche Herausforderungen mit sich, berührt aber auch unser Innerstes», erklärte sie. «Die Natur hat es mir ermöglicht, eine tiefere Verbindung zu meinem Geist, meinem Körper und meiner Seele zu finden. Sie verlangt nichts von uns. Sie verurteilt uns nicht und erwartet nicht, dass wir etwas leisten. Sie lässt uns einfach sein.» Zudem lehre sie uns, «dass Phasen der Ruhe, der Besinnung und der Erneuerung genauso wichtig sind wie Momente des Wachstums».

Seit die Prinzessin im März 2024 ihre Krebsdiagnose öffentlich machte, betont sie immer wieder die heilsame Kraft der Natur. Im Januar 2025 hatte sie schliesslich verkündet, dass sich ihre Erkrankung in Remission befinde.

Kindheitserinnerungen und Sorge um die junge Generation

Ihre tiefe Verbundenheit zur Natur reicht bis in ihre eigene Kindheit zurück. Damals habe sie in Bächen gespielt, Brombeeren gepflückt und «unter dem Lorbeerbusch nach dem gegraben, was ich für einen Schatz hielt». Genau diese Unbeschwertheit möchte sie auch ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) mitgeben: «Ich erinnere mich selbst daran, meinen Kindern die Freiheit zu geben, die Welt zu erkunden, statt ihnen ständig zu sagen, was sie sehen oder denken sollen.»

Mit Blick auf die jüngere Generation äussert sich Kate allerdings auch besorgt. «Was mir Sorgen macht, ist die wachsende Angst unter Kindern und jungen Menschen. Es ist eine Generation, die mehr online und mit Technik verbunden ist als je zuvor.» Umso wichtiger sei es, dass Heranwachsende ein starkes Gefühl von Zugehörigkeit entwickeln und genau dabei könne die Natur eine entscheidende Stütze sein.