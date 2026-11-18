Kommt es zum Krieg mit Russland, will der Herzog von Sussex wieder in die britische Armee eintreten. Das sagte er bei einem Besuch in der Ukraine.

Darum gehts Prinz Harry würde bei Bedarf wieder in der Armee dienen

Er versprach der Ukraine nach einem Sieg die Invictus Games

Britische Militärchefs warnen vor einem Krieg mit Russland

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Prinz Harry (42) würde gegen Russland kämpfen. «Wenn man mich bittet, mich wieder zu verpflichten, und es nötig ist, dann werde ich zu 100 Prozent da sein, um meinem Land zu dienen», sagte er dem «Telegraph» im westukrainischen Lwiw.

Harry diente von 2005 bis 2015 in der britischen Armee, flog bei zwei Afghanistan-Einsätzen Apache-Kampfhelikopter und brachte es bis zum Captain. Auf die Frage, ob ihn die Weltlage beunruhige, sagte er: «Ich denke, wir sollten alle nervös sein, absolut.» Grossbritannien müsse vorbereitet sein. Wer gedient habe, solle bereit sein, wieder zu dienen.

Seitenhieb gegen Trump

Europa sei «endlich aufgewacht», was die Bedrohung aus Moskau angehe. Harry fürchtet aber, der Kontinent könnte sich gegen sich selbst wenden. Dazu teilte er einen Seitenhieb gegen Donald Trump (80) aus: Zwischen dem, was die Amerikaner über die Ukraine-Hilfe denken, und dem, was die Regierung tue, klaffe eine grosse Lücke.

Der unangekündigte Besuch war Harrys vierter seit Kriegsbeginn. Im Rehazentrum Superhumans traf er verletzte Soldaten und versprach, die Invictus Games in die Ukraine zu bringen – sobald das Land den Krieg gewonnen habe.

Britische Notvorräte

Die Worte fallen in angespannte Zeiten: Britische Militärchefs warnen zunehmend vor einem Krieg mit Russland. Geheimdienste hielten im September einen russischen Angriff innert «Monaten, nicht Jahren» für möglich. Die Regierung rät den Haushalten, Notvorräte anzulegen. Die Armee verfügt über eine strategische Reserve von 95'000 ehemaligen Soldaten und Reservisten.