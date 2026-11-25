Der Vater von Herzogin Meghan muss sich nun auch in den USA vor einem Gericht verantworten. Ihm wird der Besitz von kinderpornografischem Material vorgeworfen.

Sophie Ofer Redaktorin People

Auf den Philippinen wurde er bereits angeklagt. Die philippinische Nationalpolizei hat drei Anklagepunkte gegen Thomas Markle (82) formuliert. In zwei Fällen geht es demnach um das Anbieten, Verbreiten, Verkaufen sowie den Import oder Export von Material über sexuellen Kindesmissbrauch. Hinzu kommt ein Vorwurf wegen des Besitzes solchen Materials. Bei einer Verurteilung droht ihm eine langjährige Haftstrafe.

Nun wurde der Vater von Herzogin Meghan (45) auch in Kalifornien wegen des mutmasslichen Besitzes kinderpornografischen Materials formell angeklagt. Das entschied die sogenannte Grand Jury, eine Gruppe von Geschworenen, die aufgrund von Beweismitteln der Staatsanwaltschaft entscheidet. Die Anklage bezieht sich auf zwei Fälle.

Es droht lange Haftstrafe

Im Falle eines Schuldspruchs drohen Markle bis zu 40 Jahre Haft, wie der zuständige Staatsanwalt Bill Essayli erklärt. Der 82-Jährige soll in den nächsten Wochen in Los Angeles zur Anklageverlesung vorgeladen werden. Derzeit befindet sich Markle in Untersuchungshaft, nachdem er Anfang November in Florida festgenommen wurde. Markle hat jegliche Anschuldigungen zurückgewiesen.

Zuletzt lebte Markle in einer Senioreneinrichtung in Florida. Im Oktober haben die Ermittlungen gegen ihn Fahrt aufgenommen, nachdem sein Sohn Thomas Markle Jr. im Haus seines Vaters auf den Philippinen vier Kisten mit Computern und anderen Geräten aufgefunden hat, auf denen sich Darstellungen von Kindesmissbrauch befunden haben sollen. Er übergab diese den Behörden.