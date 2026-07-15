Gurten – wo Liebe in der Luft liegt: Vom 15. bis 18. Juli findet auf dem Berner Hausberg eines der spektakulärsten Musikfestivals der Schweiz statt. Spannende Acts aus aller Welt auf vier Bühnen und verschiedene Partyzelte warten auf dich.

Peter Gruber

Gurtenfestival auf einen Blick

Was Openair Gurtenfestival Wann 15. Juli - 18. Juli 2026 Wo Auf dem Gurten, BE Headliner Sean Paul, Teddy Swims, Lily Allen, Lo & Leduc, Lorde, Nina Chuba, Kraftklub Musikrichtung Rock, Indie, Pop, Hip-Hop

Das Gurtenfestival auf dem Berner Hausberg Gurten gehört zu den grössten Musikfestivals der Schweiz. Während mehrerer Tage treten internationale Stars sowie bekannte Schweizer Künstlerinnen und Künstler auf. Zu den Highlights des aktuellen Line-ups zählen unter anderem Sean Paul, Teddy Swims, Lily Allen, Lorde, Nina Chuba und Kraftklub. Auch Schweizer Acts wie Lo & Leduc, Brandão Faber Hunger und To Athena sorgen für musikalische Vielfalt. Die Besucherzahl ist auf mehrere zehntausend Personen pro Tag begrenzt.

Das viertägige Sommerfestival, das heute eröffnet wird, verspricht wieder musikalische Unterhaltung aus verschiedensten Genres. Ob Rock, Pop oder Hip-Hop – für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei.

Die Geschichte des Openairs

Das Musikfestival wurde 1977 ins Leben gerufen. Seit den 1990er Jahren findet das Gurtenfestival jährlich statt, seit 2004 dauert es jeweils vier Tage. Das Festivalgelände auf dem Berner Hausberg Gurten bietet ein vielfältiges Programm und begeistert jedes Jahr Besucherinnen und Besucher jeden Alters.

Was einst als kleines Kultur- und Folk-Fest begann, hat sich über die Jahre zu einem der bekanntesten Openairs der Schweiz entwickelt. Heute zählt das Gurtenfestival zu den wichtigsten Musikveranstaltungen des Landes.

Informationen für die Besucher

Festivalgelände:

Das Gelände öffnet am Mittwoch um 14 Uhr, an den restlichen Festivaltagen jeweils um 12 Uhr.

Konzerte:

Die ersten Konzerte starten am Mittwoch ab 15 Uhr, an den weiteren Tagen jeweils ab 14 Uhr.

Anreise

Die Anreise zum Gurtenfestival erfolgt am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da auf dem Gurten ein allgemeines Fahrverbot gilt. Das Festivalticket beinhaltet die kostenlose Hin- und Rückfahrt (2. Klasse) im Libero-Tarifverbund (Zonen 100/101).

Mit dem öffentlichen Verkehr:

Mit Zug oder S-Bahn zum Bahnhof Bern fahren.

Mit Tram 9 oder Bus 19 bis zur Haltestelle Wabern zur Talstation der Gurtenbahn weiterreisen.

Den Gurten anschliessend mit der Gurtenbahn oder zu Fuss über markierte Waldwege (ca. 20 bis 40 Minuten) erreichen.

Mit dem Auto:

Über die Autobahn A6 Richtung Rubigen/Belp nach Wabern fahren.

Limitierte Festivalparkplätze stehen in Wabern zur Verfügung und sind kostenpflichtig. Ein Shuttlebus bringt Besucherinnen und Besucher zur Talstation.

Das Parking Gurten bei der Talstation ist ebenfalls kostenpflichtig und oft rasch belegt.

Aktuelle Informationen zu Anreise, Wartezeiten und Besucherströmen sind auf der offiziellen Festival-Seite zu finden.

Verpflegung

Auf dem Festivalgelände wartet eine grosse Auswahl an kulinarischen Angeboten: von währschaften Gerichten über indische und asiatische Spezialitäten bis zu Pizza, veganen und vegetarischen Menüs, Früchten und Süssspeisen. Die verschiedenen Angebote sind in der Foodstrasse zu finden.

Schliessfächer

Alle Schliessfächer auf dem Festivalgelände funktionieren digital. Entsprechende Anlagen befinden sich sowohl auf dem Zeltbühnen-Areal als auch im Bereich «Foody».

Toiletten

Auf dem Festivalgelände stehen über 400 Toiletten und 148 Pissoirs zur Verfügung. Bei allen WC-Anlagen gibt es kostenlose Trinkwasserstellen.