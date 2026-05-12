Der Festivalsommer 2026 bringt die Schweiz wieder zum Beben: Von Frauenfeld bis Montreux, von St. Gallen bis Locarno treffen sich Musikfans unter freiem Himmel. Grosse Stars, volle Campingplätze und steigende Preise prägen die Open-Air-Saison.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz wird 2026 zur Open-Air-Bühne mit Top-Festivals und Musikmix

Openair Frauenfeld-Ticket kostet 319 CHF, ohne Camping oder Verpflegung

Viele Festivals setzen auf Cashless Payment und Glamping-Optionen

Der Festivalsommer 2026 steht vor der Tür – und die Schweiz verwandelt sich erneut in eine riesige Open-Air-Bühne. Zwischen Juni und August treffen sich Hunderttausende Musikfans an Seeufern, in Bergen und auf grossen Feldern, um gemeinsam zu feiern. Ob Hip-Hop in Frauenfeld, Rock in Interlaken oder Pop in Locarno: Die wichtigsten Festivals des Landes setzen auch dieses Jahr auf grosse Namen, neue Trends – und immer mehr Komfort.

Blick zeigt dir die wichtigsten Festivals, ihre Daten, Standorte – und was Besucher dort erwartet.

1 OpenAir St. Gallen

Das traditionsreiche Festival im Sittertobel gehört zu den ältesten und beliebtesten der Schweiz. Zwischen Hügeln und Wald treffen Rock, Pop, Indie und Elektro aufeinander. Bekannt ist das OpenAir St. Gallen auch für seine legendäre Stimmung – und für Matsch, wenn das Wetter nicht mitspielt. 2026 stehen unter anderem internationale Indie- und Electro-Acts im Fokus, auf den Festivalbühnen stehen unter anderem Twenty One Pilots, Nina Chuba, SDP, Paul Kalkbrenner oder Hecht.

Datum: 25. bis 28. Juni 2026

Ort: Sittertobel, St. Gallen

2 Greenfield Festival





Vor der eindrücklichen Bergkulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau wird es laut: Das Greenfield Festival ist das grösste Rock- und Metal-Festival der Schweiz. Internationale Headliner sorgen für harte Riffs, Moshpits und eine intensive Festivalatmosphäre mitten im Berner Oberland. Hier rocken unter anderem Sabaton, Bad Omens, Volbeat, The Offspring oder Papa Roach die Bühne.

Datum: 11. bis 13. Juni 2026

Ort: Interlaken B

3 Paléo Festival





Das Paléo Festival ist das grösste Open Air der Westschweiz und eines der vielseitigsten Europas. Sechs Tage lang treten internationale Stars, französischsprachige Künstler und Weltmusik-Acts auf. Dazu kommt ein riesiges Gelände mit Foodständen, Kunstinstallationen und Dörfern für jede Musikrichtung. So kannst du hier unter anderem zu Klängen von den Gorillaz, Katy Perry, The Cure oder den Twenty One Pilots lauschen.

Datum: 21. bis 26. Juli 2026 (voraussichtlich)

Ort: Nyon VD

4 Montreux Jazz Festival

Direkt am Genfersee findet eines der renommiertesten Musikfestivals der Welt statt. Das Montreux Jazz Festival bietet längst nicht mehr nur Jazz, sondern auch Pop, Soul, Rock und elektronische Musik. Die Konzerte am Seeufer und in intimen Locations machen den besonderen Charme aus. Das Line-Up ist auch dieses Jahr erstklassig, so kommen Angus & Julia Stone, Charlotte Cardin, Conan Gray, Deep Purple, John Legend oder Nick Cave die hübsche Stadt am See.

Datum: 3. bis 18. Juli 2026

Ort: Montreux VD

5 Moon&Stars

Die Piazza Grande in Locarno wird im Juli zur riesigen Open-Air-Bühne. Das Moon&Stars kombiniert internationale Stars mit südländischem Feriengefühl. Die Kulisse zwischen Palmen, Bergen und Altstadt sorgt für eine der stimmungsvollsten Festivallocations der Schweiz. Auf der Bühne finden sich unter anderem Roxette, Kim Wilde, Duran Duran, Jamiroquai, Rita Ora oder OneRepublic ein.

Datum: 9. bis 19. Juli 2026

Ort: Locarno TI

Getty Images Mit diesen Festival-Tipps trotzt du dem Regen Sechs Gegenstände oder Tricks, die dich beim Zelten an verregneten Open Airs in Feierlaune halten. Getty Images Sechs Gegenstände oder Tricks, die dich beim Zelten an verregneten Open Airs in Feierlaune halten. Zu den Regentipps:

6 Openair Frauenfeld

Das Openair Frauenfeld ist das grösste Hip-Hop-Festival Europas. Tausende Fans reisen jedes Jahr in die Ostschweiz, um internationale Rap-Stars zu sehen. Camping, Partys und lange Nächte gehören genauso dazu wie die grossen Bühnen. 2026 stehen erneut Top-Acts der US- und Deutschrap-Szene im Fokus, so reichen sich unter anderem Don Toliver, Ken Carson, Sido, Wiz Khalifa oder Sido das Mikrofon.

Datum: 9. bis 11. Juli 2026

Ort: Frauenfeld TG

7 Lakelive Festival

Direkt am Bielersee verbindet das Lakelive Festival Musik mit Strandfeeling. Neben Konzerten gibt es Sportangebote, Beachvolleyball, Foodtrucks und Chill-Zonen. Besonders beliebt ist das Festival beim jungen Publikum, welches Musik und Sommerferien kombinieren wollen. Unter anderem kannst du hier Konzerten von Lenny Kravitz, Amy MacDonald, Macklemore, Nicky Jam, Culcha Candela oder Shaggy lauschen.

Datum: 30. Juli bis 8. August 2026

Ort: Biel BE

8 Open Air Gampel

Im Wallis steigt eines der stimmungsvollsten Festivals der Schweiz. Das Open Air Gampel bietet eine Mischung aus Rock, Pop, Mundart und Party-Acts. Besonders bekannt für die familiäre Atmosphäre und das legendäre Campingleben.

Datum: 19. bis 23. August 2026

Ort: Gampel VS

9 Heitere Open Air

Auf dem Heitern-Kreuz oberhalb von Zofingen feiert die Schweiz eines ihrer gemütlichsten Festivals. Schweizer Acts stehen hier im Mittelpunkt, ergänzt durch Pop- und Rock-Hits zum Mitsingen. Die entspannte Stimmung und der Blick über das Mittelland machen den Reiz aus. Auf der Bühne stehen unter anderem Bonez MC, Samu Haber, Feine Sahne Fischfilet, Nervo oder Amaya Gloor.

Datum: 7. bis 9.August 2026

Ort: Zofingen AG

10 Stars in Town

Mitten in der Altstadt von Schaffhausen findet eines der charmantesten Stadtfestivals der Schweiz statt. Das Stars in Town kombiniert grosse internationale Pop- und Rock-Acts mit einer einzigartigen Kulisse zwischen historischen Gebäuden. Statt Camping und Festivalwiese gibt es hier Kopfsteinpflaster, enge Gassen und eine besonders intime Konzertatmosphäre. Gerade diese Nähe zwischen Publikum und Stars macht das Festival jedes Jahr zu einem Publikumsliebling. Dieses Jahr sorgen unter anderem Lewis Capaldi, Lenny Kravitz, Lo & Leduc, Baschi oder Kamrad für gute Stimmung.

Datum: 29. Juli bis 8. August 2026

Ort: Schaffhausen SH

11 Seaside Festival

Lust, den Sommer in der schönsten Bucht Europas musikalisch ausklingen zu lassen? Dann ist das Seaside Festival Ende August in Spiez genau das Richtige. Eingebettet zwischen den Rebbergen, mit Sicht auf Schloss, Berge und Thunersee, gilt das Festival als wahrer Kraftort. Das Publikum kann sich auf Tom Odell, Alvaro Soler, Max Herre & Joy Denalane, Roxette, Anastacia, Sens Unik und viele mehr freuen.

Datum: 28. und 29. August 2026

Ort: Spiez BE

12 Summerdays Festival

Und auch das Summerdays Festival in Arbon lässt den Sommer würdevoll musikalisch ausklingen: Die Bühne am See befindet sich ganz vorne bei den Quaianlagen und bietet Musik mit einen prächtigen Blick auf den Bodensee. Bands wie Roxette, Hecht, Gotthard, Nena und viele weitere, sowie etliche DJ’s sorgen für Stimmung am See.

Datum: 28. und 29. August 202

Ort: Arbon TG

Weitere Festivals, auf die sich ein Blick auf jeden Fall lohnt:

Trucker & Country Festival: Tauche ein in eine Welt aus Trucks, Motorrädern, mitreissenden Rhythmen und Cowboystiefeln auf rauem Boden. Welcome to Country – an diesem Festival passt alles zusammen: Sound, Action und echtes Western-Feeling.

Datum: 26. bis 28. Juni 2026

Ort: Interlaken BE

Lake and Sound Festival: Direkt am Zürichsee, mit eigenem Bahnhof, Schiffssteg und Promenade: Das Lake and Sound Festival bietet Konzertstimmung an einer der schönsten Locations der Deutschschweiz. Familiäres Boutique-Festival mit ausgewählter Musik und besonderer Atmosphäre.

Datum: 19. bis 21. Juni 2026

Ort: Rapperswil-Jona

Venoge Festival: Mehrere Tage Live-Musik mit internationalen Stars sowie Schweizer Acts – von Pop und Rock über Elektro bis Hip-Hop und Urban. Das Venoge Festival ist eines der grössten Open-Air-Musikfestivals der Romandie.

Datum: 11. bis 15. August 2026

Ort: Penthaz

Festival da Jazz St. Moritz: Ein kleines, exklusives Jazzfestival im Engadin, das jeden Sommer internationale Stars und Nachwuchstalente an ungewöhnlichen, intimen Spielorten präsentiert. Statt grosser Massenbühnen steht hier die Nähe zur Musik und eine besondere Club-Atmosphäre im Vordergrund.

Datum: 2. bis 26. Juli 2026

Ort: In und um St. Moritz

Diese Trends prägen den Festivalsommer 2026

Der klassische Festivalbesuch verändert sich spürbar. Viele Veranstalter setzen auf neue Konzepte, die das Erlebnis moderner, digitaler – aber auch um einiges teurer machen.

Cashless Payment: Bargeld ist kaum noch ein Thema. Bezahlt wird fast überall nur noch mit Chip, Armband oder App. Das soll Abläufe beschleunigen – und den Konsum vereinfachen.

Glamping statt Zelt-Chaos: Schlafen im Schlamm war gestern. Immer mehr Festivals bieten komfortable Glamping-Dörfer mit richtigen Betten, Strom und teilweise sogar Klimaanlagen.

Social-Media-Show statt nur Bühne: Festivals werden zunehmend für TikTok und Instagram inszeniert. Lichtshows, Kulissen und Bühnen sind gezielt auf virale Clips ausgelegt.

Streetfood ersetzt die Bratwurst: Die klassische Festivalküche bekommt Konkurrenz. Internationale Foodtrucks, vegane Optionen und gesunde Menüs prägen das Gelände.

Nachhaltigkeit wird Standard: Mehrwegbecher, Recycling-Systeme und CO₂-Konzepte gehören heute fast überall dazu. Viele Festivals wollen ihr Image grüner machen.

VIP wächst weiter: Exklusive Bereiche werden immer grösser und luxuriöser. Lounges, eigene Bars und beste Sicht auf die Bühne sind für zahlungskräftige Gäste längst Standard.

Festival-Sommer wird immer teurer

Der Open-Air-Sommer 2026 dürfte für viele Fans tief ins Portemonnaie gehen. Mehrtages-Tickets kosten inzwischen oft über 300 Franken – ohne Camping, Essen und Getränke. Beim Openair Frauenfeld kostet allein das 3-Tages-Ticket bereits 319 Franken.

Trotz steigender Preise bleibt die Nachfrage riesig. Viele Festivals melden bereits Monate vor Beginn hohe Ticketverkäufe oder ausverkaufte Kategorien. Besonders gefragt sind VIP-Angebote, Comfort Camping und Glamping-Varianten.

Mehr Erlebnis, mehr Komfort – und höhere Preise

Der Festivalsommer 2026 zeigt deutlich: Open Airs sind längst mehr als nur Konzerte. Sie sind Erlebniswelten mit Foodtrucks, Social-Media-Spots und Luxus-Camping. Gleichzeitig steigen die Preise weiter – und wer dabei sein will, muss oft früh planen. Trotzdem bleibt das Prinzip gleich: Musik, Sommer, Freiheit – und Nächte, die länger dauern als geplant.

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