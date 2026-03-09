Rund 30 Bands und über 50 DJs treten am diesjährigen Openair Gampel auf. Das Musikfestival, das im August im Oberwallis stattfindet, setzt auch auf internationale Headliner, Schweizer Künstler und Musikerinnen der Generation Z.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Auf dem Line-up stehen in diesem Jahr internationale Bands wie die australischen Indie-Rockerinnen von Teen Jesus and the Jean Teasers oder der norwegische DJ und Produzent Kygo, der schon mit Selena Gomez ("It Ain't Me") oder One Republic ("Chasing Paradise") zusammenarbeitete und für den Tropical-House-Sound sorgte. Aus der Schweiz sind Hecht, Lo & Leduc, Jule X, Bligg, Kunz oder Sens Unik mit von der Partie.

Jubiläumsausgabe mit Musikstars aus aller Welt

Das Festival setzt einen Schwerpunkt auf weibliche Musikschaffende, insbesondere mit der Newcomerin Meek, der Singer-Songwriterin Ecca Vandal, der Indie-Pop-Band Blond aus Chemnitz oder der deutschen Popsängerin Kati K.

Die 40. Ausgabe dieses Festivals findet vom 19. bis 23. August statt. Der Mittwoch ist der Anreise zum Campingplatz und der Warm-Up-Party gewidmet, bevor von Donnerstag bis Samstag die Konzerte stattfinden, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Im vergangenen Jahr besuchten rund 98'000 Menschen das Festival.