Was anfangs kaum vorstellbar scheint, wird nach Monaten der Geduld tatsächlich Realität: Die Appenzellerin Shirin Dörig begleitet Schlagerkönigin Helene Fischer auf ihrer grossen 20-Jahre-Jubiläumstour als Voract.

Toni Rajic Co-Leiter Gesellschaft, Unterhaltung und Kultur

Als Schlagerkönigin Helene Fischer (41) jüngst im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion vor Zehntausenden Fans den Startschuss für ihre gigantische Jubiläums-Tour gab, stand auch eine junge Schweizerin im Rampenlicht: Shirin Dörig alias Kobragypsy. Die 29-Jährige heizt während der gesamten Tournee dem Publikum als offizieller Voract des deutschen Superstars ein.

«Als ich die finale Zusage bekam, dass ich ausgewählt wurde, musste ich mich erst mal setzen. Der Gedanke an diese riesigen Stadien war so surreal, dass ich es noch gar nicht richtig fassen konnte», gesteht sie im Gespräch mit Blick. Dabei begann das Abenteuer mit einem verrückten Zufall.

Der Instagram-Zufall

Ein Freund hatte auf Instagram einen Aufruf entdeckt: Ein Show-Produzent suchte eine DJ-Besetzung für eine grosse Europa-Tour. Ohne die Hintergründe zu kennen, empfahl er die Schweizerin. Kurz darauf klingelte das Telefon. Dass es sich um das Vorprogramm von Helene Fischer handelte, wusste sie anfangs gar nicht. «Im ersten Moment war ich etwas irritiert», gibt sie zu und führt aus: «Obwohl ich als Open-Format- und Multi-Genre-DJ sehr breit aufgestellt bin, liegt mein persönlicher Schwerpunkt nicht im Schlagerbereich.» Doch rasch zeigte sich, dass dies nicht essenziell war, weshalb sie ihre Unterlagen und Playlists einreichen konnte. Was folgte, war eine längere Wartezeit. Als dann kurz vor dem Tourauftakt die Zusage kam, war ihre Freude riesengross.

Wer glaubt, Kobragypsy müsse das Publikum mit Hits wie «Blau blüht der Enzian», «Griechischer Wein» und Ähnlichem in Stimmung bringen, irrt gewaltig. Stattdessen bringt sie als DJ internationale Hits in die Stadien. Auf dem Programm steht ein Mix aus Klassikern von Whitney Houston und Michael Jackson sowie modernen Hits von Rosalía, Raye und Dua Lipa. «Die Playlist basiert laut den Verantwortlichen auf den persönlichen Wünschen von Helene Fischer», erzählt Dörig und meint lachend: «Sie scheint einen genialen Musikgeschmack zu haben!»

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Vom Dresdner Publikum zeigt sich die Schweizerin im Nachhinein absolut begeistert: «Die Fans haben sich komplett mitreissen lassen und mir so den Gig versüsst!» Und wie stand es um die Aufregung? «Die war enorm gross», gibt Kobragypsy zu. «Doch mit dem Betreten der Bühne hat die Nervosität nachgelassen, und ich konnte den Gig in vollen Zügen geniessen.» Nach ihrem eigenen Auftritt verfolgte sie auch die Show der Schlagerkönigin: «Helene Fischer hat mit ihrem Team eine Weltklasse-Show auf die Beine gestellt. Ob man Schlager mag oder nicht, bei diesem Konzert staunt man ununterbrochen und wird von der Energie mitgerissen.»

Rosen in der Garderobe

Von der Professionalität hinter den Kulissen und der herzlichen Atmosphäre zeigt sich die Schweizerin tief beeindruckt. «Sofort nach der Vertragsunterzeichnung wurden Flüge, Transfers und Hotels organisiert, sogar ein Styling-Team stimmte meine Outfits ab.» Eine derartige Professionalität habe die junge Musikerin noch nie erlebt. Besonders die Nahbarkeit des Superstars hinterliess Eindruck: «Helene Fischer ist supercute! Nach meinem Gig haben Rosen und ein Geschenk in meiner Garderobe auf mich gewartet. Diese Wertschätzung zu spüren, ist schön», schwärmt Dörig. Auch habe es nach der ersten Show einen Apéro gegeben, an dem die Schlagerkönigin höchstpersönlich anwesend war.

Persönlich: Shirin Dörig Shirin Dörig beweist, dass sich pulsierendes Nachtleben und strategisches Business perfekt ergänzen. Die 29-jährige Appenzellerin sorgt nicht nur in Clubs für Stimmung, sondern lenkt mit demselben Taktgefühl auch ihre Karriere abseits der Tanzfläche. Nach ihrem Design-Management-Studium widmete sie sich gemeinsam mit ihrer Mutter dem Ausbau der eigenen Kosmetikmarke Abhati Suisse. Dass ihr ursprüngliches Hobby an den Turntables so rasant wuchs, hatte zur Folge, dass sie zeitweise zwei Vollzeitjobs parallel ausübte. Shririn Dörig ist nicht nur DJ, sie hat auch eine eigene Kosmetikmarke. Zvg Shirin Dörig beweist, dass sich pulsierendes Nachtleben und strategisches Business perfekt ergänzen. Die 29-jährige Appenzellerin sorgt nicht nur in Clubs für Stimmung, sondern lenkt mit demselben Taktgefühl auch ihre Karriere abseits der Tanzfläche. Nach ihrem Design-Management-Studium widmete sie sich gemeinsam mit ihrer Mutter dem Ausbau der eigenen Kosmetikmarke Abhati Suisse. Dass ihr ursprüngliches Hobby an den Turntables so rasant wuchs, hatte zur Folge, dass sie zeitweise zwei Vollzeitjobs parallel ausübte. Mehr

Trotz des Luxus und des plötzlichen Rampenlichts bleibt die Newcomerin bodenständig. Angst, die Bodenhaftung zu verlieren, hat sie keine: «Ich bin Appenzellerin! Das liegt mir nicht in den Genen», sagt sie bescheiden. Zudem habe sie bereits im Zürcher Hallenstadion vor Acts wie Wu-Tang, Akon und Ne-Yo gespielt, weshalb all das kein komplettes Neuland sei. «Solche Engagements sind Erinnerungen fürs Leben. Ich hatte bisher ganz viel tolle Chancen und gute Leute um mich herum und vertraue darauf, dass es ähnlich weitergehen wird.»

Tickets für das Konzert von Helene Fischer am 14. Juli 2026 im Zürcher Letzigrund gibt es bei Ticketcorner und Ticketmaster.