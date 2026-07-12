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Hier wird Lewis Capaldi beim Konzert emotional
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«Es ist speziell für mich»:Hier wird Lewis Capaldi beim Konzert emotional

Comeback nach Tourette-Diagnose
Lewis Capaldi bricht bei Konzert in Tränen aus

65'000 Fans feierten Lewis Capaldi am Samstag im Hyde Park in London. Der schottische Sänger, der 2025 nach einer Tourette-bedingten Pause zurückkehrte, zeigte sich emotional überwältigt und dankbar für die Unterstützung.
Publiziert: 16:54 Uhr
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Lewis Capaldi tritt zweimal im Londoner Hyde Park vor je 65'000 Menschen auf.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lewis Capaldi rührte 65'000 Fans im Londoner Hyde Park zu Tränen
  • Nach Tourette-Diagnose 2023 kehrte er 2025 erfolgreich auf die Bühne zurück
  • Drei Schweiz-Konzerte im Juli: Start am 14. Juli in Montreux
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Michel ImhofTeamlead People

Die Emotionen überrollten ihn komplett: Lewis Capaldi (29) spielte am Samstagabend sein erstes von zwei ausverkauften Konzerten im Londoner Hyde Park. Die grosse Unterstützung der 65'000 anwesenden Menschen rührte den schottischen Sänger zu Tränen. Für seine offenen Worte erhält er ganz viele Sympathien.

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«Hier mit euch allen zu sein und die Möglichkeit zu haben, ...», begann er während des Auftritts zu sagen, musste sich aber danach die Tränen aus den Augen wischen und eine Pause einlegen, während das Publikum zur Unterstützung «Lewis! Lewis!» im Chor rief. Danach setzte er zum zweiten Versuch an: «Ich wusste nicht, ob das hier überhaupt möglich sein würde … Und deshalb ist es für mich etwas ganz Besonderes, hier zu sein.»

Bühnen-Pause wegen Tourette-Diagnose

Tatsächlich war lange ungewiss, ob der «Someone You Loved»-Sänger wieder den Weg auf die Bühne finden würde. Nach seinem Auftritt am Glastonbury-Festival im Jahr 2023 zog sich der Musiker zurück, um sich auf seine mentale Gesundheit zu fokussieren. Zuvor hatten Ärzte bei ihm das Tourette-Syndrom festgestellt. 2025 kehrte Capaldi auf die Bühne zurück und ging auf Tournee.

Schweizer Fans von Lewis Capaldi können sich freuen. Der Schotte gibt in diesem Monat gleich drei Konzerte hierzulande. Den Start macht er am Dienstag, 14. Juli am Montreux Jazz Festival am Genfersee. Danach spielt er am 15. Juli am Moon & Stars auf der Piazza Grande in Locarno und am 31. Juli beim Stars in Town in Schaffhausen.

Tickets für die Auftritte von Lewis Capaldi in der Schweiz gibts bei Ticketcorner. 

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