Lewis Capaldi hat am Freitag einen seltenen öffentlichen Auftritt absolviert. Der Sänger, der sich seit 2023 aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nimmt, besuchte einen WWE-Kampf in London. Fans hoffen nun auch auf neue Musik.

Darum gehts Lewis Capaldi tritt selten öffentlich auf

Fans freuen sich über seinen überraschenden Auftritt

Gerüchte über neues Album für 2025

Seit sich Lewis Capaldi (28) vor zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückzog, bekommt man den schottischen Sänger nur noch selten zu Gesicht. Nun hat der «Someone You Loved»-Interpret einen seltenen öffentlichen Auftritt absolviert: Am Freitagabend besuchte Capaldi einen Zweikampf in der Londoner O2 Arena und wirkte dabei bestens gelaunt.

Fans freuen sich über seltenen Capaldi-Auftritt

Auf Fotos blickt der Musiker zufrieden in die Kamera und hält mit den Fingern ein Peace-Zeichen hoch. In den sozialen Medien war die Freude über den seltenen Auftritt des Sängers riesengross: «Ich habe ihn vermisst, ich freue mich so, ihn zu sehen», schrieb ein User auf X. Und ein weiterer: «Er hat sich eine Weile nicht gezeigt, es ist schön zu sehen, dass er aussieht, als ginge es ihm gut.» «Der Typ taucht an den willkürlichsten Orten auf. Es ist gut, ihn zu sehen!», kommentierte ein anderer.

Im Juni 2023 hatte Lewis Capaldi nach seinem Set auf dem Glastonbury Festival angekündigt, sich eine längere Auszeit zu nehmen, um sich um seine körperliche und mentale Gesundheit zu kümmern. Während seines Auftritts hatte der Sänger mit Tourette-Syndromen zu kämpfen, während ihm das Publikum half, seinen Hit «Someone You Love» zu Ende zu performen. Ein Jahr später kehrte er privat als Besucher auf das Festival zurück.

Kommt bald neue Musik von Lewis Capaldi?

Möglicherweise sehen wir den Sänger künftig wieder öfter: Laut der britischen Zeitung «The Sun» soll er sogar an neuer Musik arbeiten. Das bestätigte Sänger Yungblud (27) Mitte März. Er habe Capaldis neue Musik bereits gehört und sie klinge «toll».

Der Sänger selbst soll laut einem Medienbericht zudem vergangenen November in einem Londoner Pub belauscht worden sein, als er über ein neues Album redete, das angeblich 2025 veröffentlicht werden soll.