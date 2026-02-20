Formel-1-Weltmeister Lando Norris soll sich von Freundin Margarida Corceiro getrennt haben. Es wäre schon das zweite Aus der On-off-Beziehung. In einem Tiktok-Video soll zufällig ein Gespräch zu hören sein, in dem Norris bestätigt, dass er wieder single ist.

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Beziehung des amtierenden Formel-1-Weltmeisters Lando Norris (26) hat schon einige Wendungen hinter sich. Jetzt folgt scheinbar das endgültige Aus: Norris soll sich zum zweiten Mal von seiner Freundin Margarida Corceiro (23) getrennt haben.

Der britische Fahrer ist seit 2023 mit dem portugiesischen Model in einer On-off-Beziehung. Vergangenes Jahr war sie bei den emotionalen Szenen nach dem Titelgewinn in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) noch an seiner Seite. Jetzt soll alles vorbei sein. Ein auf Tiktok gepostetes Video von Norris soll zeigen, wie er seinem spanischen Kollegen Carlos Sainz Jr. (31) erzählt, dass er «single» sei.

«Es ist definitiv wahr»

Es ist nicht die erste Trennung des jungen Paars. Im August 2024 bestätigte Norris das (zwischenzeitliche) Liebes-Aus zwischen ihm und Corceiro mit den Worten: «Ich habe keine Freundin. Und ich brauche auch keine.» Im Jahr darauf fanden sie jedoch wieder zueinander.

Dass sich Norris und Corceiro nun erneut getrennt haben, will auch Kym Illman sicher wissen. Er ist ein bekannter australischer Formel-1-Fotograf und gibt auf seinem Youtube-Kanal an, leidenschaftlich an der «menschlichen Seite des Sports» interessiert zu sein. Illman ist also von Berufs wegen ganz nah am inneren Formel-1-Kreis. In einem Instagram-Video bestätigt er Norris' Trennung von Corceiro: «Ihr werdet morgen in ‹The Sun› darüber lesen. Er hat sich von seiner Freundin getrennt. Vielleicht habt ihr schon Gerüchte gehört, aber es ist definitiv wahr.»

Trennung aus Versehen auf Tiktok geleakt

Und tatsächlich berichtet «The Sun» von der Trennung. Laut dem Magazin sollen Norris die schlechten Neuigkeiten in einem Gespräch mit seinem Kollegen Carlos Sainz Jr. herausgerutscht sein – unglücklicherweise wurde die Unterhaltung zufällig aufgenommen, das Video landete auf Tiktok und das Geheimnis war offenbar gelüftet. In dem Clip soll Sainz beiläufig gefragt haben: «Ist alles in Ordnung zwischen dir und Magui?», woraufhin Norris mit «Nein» antwortet und bestätigt, dass er «single» sei. Sainz soll darüber verwundert gewesen sein.

Das ursprüngliche Video ist auf Tiktok mittlerweile nicht mehr verfügbar – die Gerüchteküche wurde dennoch ordentlich angeheizt. Offiziell haben weder Norris noch Corceiro die Trennung bestätigt.