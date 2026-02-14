Das Model hat in einem Interview offen über ihre laufende Scheidung von Sebastian Tigges gesprochen. Nasemann deutet an, dass es ein teures Unterfangen ist. Doch sie blickt nach vorn und denkt schon wieder ans Dating.

Marie Nasemann spricht zum ersten Mal über ihre Scheidung

Darum gehts Marie Nasemann und Sebastian Tigges sind seit Mai 2025 in Scheidung

Das Paar gab viel Geld für eine Trennungstherapeutin aus

Nach acht Jahren Beziehung und zwei Kindern folgte 2025 die Trennung

Model, Schauspielerin und Autorin Marie Nasemann (36) scheut sich nicht davor, tiefe Einblicke in ihr Privatleben zu geben. Andernfalls hätte sie auch nicht den Podcast «Family Feelings» ins Leben rufen können, in dem sie mit Sebastian Tigges (41) über das gemeinsame Familienleben sprach. Das Paar steckt aktuell mitten in der Scheidung. Im Mai 2025 war überraschend bekannt geworden, dass sie sich getrennt hatten.

Eine Weile war es still um die beiden. Im Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» zeigt sich Nasemann nun in Bezug auf den Status ihrer Scheidung gesprächsbereit. So erzählt die einstige «Germany's Next Topmodel»-Kandidatin etwa, sie könne noch nicht absehen, wie teuer die Scheidung letztendlich wird. Zugleich enthüllt sie, gemeinsam mit Tigges «im vergangenen Jahr viel Geld für eine Trennungstherapeutin ausgegeben» zu haben. Bei ihr hätten sie auch sogleich eine Trennungsvereinbarung aufgesetzt – sicher ist sicher. Denn: Es sei «tausendmal besser, als sich über Scheidungsanwälte rumzustreiten».

«Jetzt geht Dating wieder los»

Die 36-Jährige rechne jedoch eher nicht damit, dass die Scheidung zeitnah abgewickelt wird. Ihr zufolge sei man «im Schnitt eineinhalb Jahre nach der Trennung mit der Scheidung beschäftigt». Sie könne sich gut vorstellen, dass das in ihrem und Tigges' Fall ebenfalls so sein wird.

Durchaus pragmatisch blickt sie in die nun getrennt voneinander stattfindende Gegenwart – und die nahe Zukunft als Single. «Jetzt lebt jeder sein eigenes Leben, Dating geht wieder los», so Nasemann. An einen potenziellen neuen Partner stellt sie die eher bescheidene Anforderung, dass er «grundsätzlich mit meinem Job klarkommen und ich ihn nicht ganz scheisse finden» sollte. In die Öffentlichkeit würde sie ihn nicht drängen, wenn er das nicht will – «die Privatsphäre aller Menschen in meinem Umfeld ist mir sehr wichtig».

Als Nasemann und Tigges ihre Trennung im Mai des vergangenen Jahres bekannt gaben, schrieben sie in einem geteilten Instagram-Post: «Nach fast acht Jahren Beziehung haben wir uns vor einiger Zeit dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen.» Es geschah ziemlich genau vier Jahre nach ihrer Hochzeit im Mai 2021. Ein Jahr zuvor kam ihr Sohn zur Welt und im selben Jahr eine Tochter. In ihrem Trennungsstatement betonten sie: «Wir trennen uns aus Liebe zu unseren Kindern, die Eltern verdienen, die sich wohlwollend begegnen können.»