Marie Nasemann teilt seit Jahren ihr Leben mit der Öffentlichkeit. Doch ein Thema hat die ehemalige «GNTM»-Finalistin konsequent ausgespart: Sex. Jetzt fragt sie sich – warum eigentlich?

Darum gehts Marie Nasemann spricht über weibliche Lust als Mutter, bricht Tabu

Reaktionen auf Instagram-Video überwiegend positiv, einige kritisieren Freizügigkeit

Nasemann wurde 2009 durch «Germany's Next Topmodel» bekannt, hat zwei Kinder

Jaray Fofana Redaktorin People

Schauspielerin und Influencerin Marie Nasemann (36) spricht in einem Instagram-Video über ein Thema, das in den Augen vieler noch immer als Tabu gilt: weibliche Lust, auch in ihrer Rolle als Mutter. Im Beitrag thematisiert sie den sogenannten «Madonna-Hure-Komplex». «Gerade Mütter werden fast automatisch in die ‹Madonna-Schublade› gesteckt», sagt die zweifache Mutter. Zuständig für Kinder und Moral. Aber als sexuelles Wesen? Kaum vorstellbar. Wenn sie offen über Lust reden, wirke das auf viele «verstörend».

Sigmund Freud (1856–1939) beschrieb Anfang des 20. Jahrhunderts ein Muster: Männer könnten ihre respektierte Partnerin nicht begehren und Lust nur bei Frauen empfinden, die sie erniedrigen. «Wo solche Männer lieben, haben sie kein Begehren, und wo sie begehren, können sie nicht lieben», schrieb er. Auch 2009 bestätigte Psychologe Uwe Hartmann, dass dieses Schema bis heute vorkommt.

Die Reaktionen auf das Instagram-Video der Schauspielerin sind überwiegend positiv. Eine Userin jubelt: «Ich möchte das Internet vollpflastern mit meiner weiblichen Ü40-Lust!» Über 100 Likes. Viele Frauen zeigen sich erleichtert, dass endlich jemand so offen darüber spricht. Andere begrüssen zwar das Thema, kritisieren jedoch die freizügige Darstellung.

Karriere mit vielen Facetten

Bekannt wurde Marie Nasemann 2009 durch ihre Teilnahme bei «Germany’s Next Topmodel», wo sie es ins Finale schaffte. Danach arbeitete sie international als Model, sang kurzzeitig in der Girlband «The RIO Girls» mit Bonnie Strange (39), moderierte die «EinsPlus Charts» und absolvierte 2016 eine Schauspielausbildung. Nebenbei gründete sie den Nachhaltigkeitsblog «Fairknall» und erhielt 2018 dafür den «Young Icons Award».

2017 kam Nasemann mit dem damaligen Rechtsanwalt Sebastian Tigges (40) zusammen, 2021 sollen die beiden geheiratet haben. Gemeinsam starteten sie den Podcast «Drei ist ne Party», später «Vier ist ne Fete», der für den Deutschen Podcast-Preis nominiert war.

Anfang 2025 folgte die überraschende Trennung des in Berlin lebenden Paars. Nach einer kurzen Pause führen Schauspielerin und der ehemalige Rechtsanwalt den Podcast dennoch gemeinsam fort.