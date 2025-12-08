Darum gehts Lando Norris feiert Formel-1-WM-Titel mit Freundin Margarida Corceiro

Norris schätzt Corceiros Bodenständigkeit und spricht offen über Rennstress

Corceiro hat 2,3 Millionen Instagram-Follower und ist erfolgreiche Unternehmerin Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Formel-1-Welt hat einen neuen Champion – und auch seine Partnerin steht im Rampenlicht. Lando Norris (26) feierte seinen WM-Titel in Abu Dhabi mit Freundin Margarida Corceiro (23) an seiner Seite.

Norris und Corceiro waren bereits 2024 ein Paar, trennten sich jedoch zwischenzeitlich. Im August bestätigte Norris das (zwischenzeitliche) Liebes-Aus mit den Worten: «Ich habe keine Freundin. Und ich brauche auch keine.» Seit Kurzem sind die beiden aber wieder ein Paar.

Corceiro ist nicht nur Model, sondern auch Unternehmerin. Sie wirbt für Dessous und ist Mitinhaberin einer Bademodenfirma. Mit 2,3 Millionen Instagram-Followern hat sie zudem eine beachtliche Präsenz in den sozialen Medien. Das Magazin «Forbes» zählte sie kürzlich zu den 30 einflussreichsten Portugiesinnen und Portugiesen unter 30 Jahren.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Kann ganz ich selbst sein»

Norris schätzt an Corceiro besonders ihre Bodenständigkeit. In einem Interview mit der «Vogue» sagte er kürzlich: «Sie ist jemand, bei dem ich ganz ich selbst sein kann. Sehr bodenständig und sie führt auch ein ziemlich verrücktes Leben. Es ist schön, wenn wir beide einfach mal ein Boot für den Tag mieten oder zusammen nach Hause gehen und entspannen können.» Brisant: Corceiro war zuvor mit Fussballer João Felix (26) liiert, während Norris eine Beziehung mit dem Model Luisinha Oliveira (26) führte.

0:29 «Einen Kindheitstraum erfüllt»: Norris unter Tränen nach WM-Titel

Norris' Weg zum Erfolg begann früh. Mit sieben Jahren stieg er erstmals in einen Kart. Sein Vater Adam, ein erfolgreicher Geschäftsmann, unterstützte seine Karriere von Anfang an. Über seine Mutter Cisca Waumann besitzt Norris neben der britischen auch die belgische Staatsbürgerschaft.

«Sonntags esse ich kaum etwas»

In der Formel 1 hat sich Norris einen Namen gemacht – nicht nur durch seine Leistungen auf der Rennstrecke, sondern auch durch seine Offenheit. Er spricht frei über Schwächen und Nervosität vor den Rennen: «Sonntags esse ich kaum etwas. Es fällt mir schwer, sonntags etwas zu trinken, einfach wegen der Nerven und des Drucks.»

Privat lebt der neue Weltmeister in Monaco und widmet sich in seiner Freizeit dem Padel-Tennis und Golf. Er ist Mitbegründer des E-Sports-Teams «Quadrant» und geniesst Urlaube auf Bali. Womöglich mit seiner neuen Freundin.