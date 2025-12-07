Norris' Überholmanöver wird von der Rennleitung untersucht

Yuki Tsunoda wird von der Rennleitung bestraft...
Oscar Piastri liegt aktuell in Führung, hat seinen ersten Boxenstopp jedoch noch nicht absolviert. Nach dem Stopp dürfte er voraussichtlich zwischen Norris und Leclerc auf die Strecke zurückkehren. Zögert er den Reifenwechsel jedoch weiter hinaus, besteht die Gefahr, dass er sogar hinter Leclerc zurückfällt.
Das Überholmanöver zwischen Tsunoda und Norris wird derzeit von der Rennleitung geprüft. Gegen Tsunoda wird ermittelt, da er einen Gegner von der Strecke gedrängt haben soll. Gleichzeitig wird geschaut, ob Norris durch sein Überholmanöver abseits der Strecke einen Vorteil erlangt hat. Kurios, wenn man bedenkt, dass die Situation ja erst zu Stande kam, weil Tsunoda Norris abdrängte.
Max Verstappen kommt an die Box und wechselt jetzt auf die harten Reifen. Er kommt auf Platz zwei zwischen Piastri und Norris wieder raus.
Norris nutzt das DRS, um Tsunoda auf der Gegengeraden zu überholen. Tsunoda drängt Norris dabei weit nach aussen und er kommt neben die Strecke. Er kann aber schliesslich vorbeigehen und bleibt auf Kurs Richtung WM.
Yuki Tsunoda bekommt mitgeteilt, wie nah Leclerc hinter Norris ist. Doch schafft er es, auf den gebrauchten Hards, wirklich den McLaren aufzuhalten?
"Alles geben, wenn er aufschliesst", lautet die Botschaft an Tsunoda, während Norris näherkommt. "Ich weiss, was zu tun ist, überlass das mir", antwortet Tsunoda. Die Top 2 waren derweil weiterhin nicht beim Stopp.
Vor Lando Norris liegt jetzt Yuki Tsunoda, dessen Aufgabe natürlich auch klar ist: Norris aufhalten, so dass Leclerc von hinten wieder näherkommen kann. Der hat seine Überholmanöver im Mittelfeld ebenfalls schnell abgehakt und liegt nun 1,7 Sekunden hinter Norris.
Während sich Stroll und Lawson beharken, sticht Norris an beiden vorbei und es wird noch mal eng für Norris. Lawson schlägt zurück! Norris hält dagegen und bleibt Fünfter.