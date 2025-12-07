Norris' Überholmanöver wird von der Rennleitung untersucht

26. Runde: Rennleitung schaut auf Überholmanöver

Das Überholmanöver zwischen Tsunoda und Norris wird derzeit von der Rennleitung geprüft. Gegen Tsunoda wird ermittelt, da er einen Gegner von der Strecke gedrängt haben soll. Gleichzeitig wird geschaut, ob Norris durch sein Überholmanöver abseits der Strecke einen Vorteil erlangt hat. Kurios, wenn man bedenkt, dass die Situation ja erst zu Stande kam, weil Tsunoda Norris abdrängte.