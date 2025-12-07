Der Krimi von Abu Dhabi ist entschieden. Lando Norris ist erstmals Formel-1-Weltmeister. Hier kommen 18 Fakten zum Briten, die nichts mit seinem Job als McLaren-Fahrer zu tun haben.

Darum gehts Lando Norris: F1-Weltmeister mit belgischen Wurzeln und vielseitigen Interessen

Norris gründete Team Quadrant, eine Plattform für die Motorsport-Community

Vater Adam Norris besitzt geschätztes Vermögen von 200 Millionen Franken

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Sein Champagner-Ritual ist alt

Eine typische Norris-Aktion: Auf dem Podest öffnet er die Flasche, indem er sie mit Wucht auf den Boden schlägt. 2023 in Ungarn gehts schief, vom Aufprall purzelt die Siegertrophäe von Verstappen runter und geht kaputt. Seinen Flaschen-Tick hatte Norris übrigens schon in den Nachwuchsklassen zelebriert.

Die F1 machte Norris depressiv

Ungewöhnlich offen spricht Norris über seine mentalen Herausforderungen. Er enthüllte, dass er während seiner ersten F1-Saison im Alter von 19 Jahren oft depressiv war, weil er viel Druck verspürte, für einen F1-Verbleib abliefern zu müssen. An Renntagen hat er bis heute Mühe, vor Nervosität genügend zu essen und zu trinken. Traditionelles GP-Menü: Poulet-Terriyaki.

Töff-Held Rossi wird vom Idol zum Kumpel

Bevor Norris als Kind den vierrädrigen Motorsport entdeckt, rast er auf kleinen Töffs herum. Sein grosses Idol damals: MotoGP-Ikone Valentino Rossi (46). Die Faszination für den Italiener ist so gross, dass er sein Helmdesign demjenigen von Rossi nachempfindet, noch bis in die F1-Anfangsjahre ist Norris’ Helm fast eine Kopie. Rossi und Norris haben sich unterdessen mehrfach getroffen und halten Kontakt, zuletzt war der Brite am Töff-GP in Misano (It) vor Ort.

Stark in einer anderen Sportart

Der F1-Star beherrscht auch eine Ballsportart exzellent. Im Golf weist Norris ein Handicap von 8 auf, was ein sehr gutes Niveau bedeutet.

Ein Hobby-Projekt namens Quadrant

2020 gründete Norris das «Team Quadrant», eine Plattform für die Motorsport-Community mit eigener Kleiderlinie, diversen Projekten und Sportlern wie Motocross-Weltmeisterin Lotte van Drunen, die unterstützt werden.

Formel-2-Debüt im Auto eines Schweizers

Vor Norris' Debüt in der Formel 2 müssen von Auto Schweizerkreuz-Kleber und Sponsoring-Sticker von Malbuner entfernt werden. Der Grund? Beim Saisonfinal 2017 setzte das Campos-Team den Briten ins Auto vom Schweizer Ralph Boschung, dem das Budget ausging. Boschung, der später in der F2 weiterfuhr und ein Urgestein wurde, sagt heute schmunzelnd zu Blick: «Das war eine politische Entscheidung. Und ja, ums Geld gings natürlich auch.»

Überfall-Schock im Wembley

Norris erlebt 2021 im Wembley die englische Niederlage im Penaltyschiessen gegen Italien vor Ort. Dann kommts für ihn nach dem EM-Final noch übler. Als er im Stadion-Parking in seinen Wagen steigen will, rauben ihm zwei Unbekannte die Uhr vom Handgelenk. «Das war keine schöne Erfahrung, das wünsche ich niemandem», sagte er später. Das geklaute Modell war eine Schweizer Richard Mille RM 11-03 im Wert von rund 50’000 Franken.

Norris ist ein Schuh-Fanatiker

Ist das schon eine Obsession? Norris ist fanatischer Schuhsammler. «Ich mag meine Schuhe und reise normalerweise mit etwa zehn bis zwölf Paar, die ich unterbringen kann», erklärte er einst sein üppiges Gepäck.

Seine Freundin ist ein portugiesisches Model

Norris ist seit letztem Frühling mit der Portugiesin Margarida Corceiro (23) zusammen. Sie ist Schauspielerin, Model und mit 2,2 Millionen Instagram-Followern auch Influencerin. Das Paar war bereits früher einmal zusammen, auch wenn er sagt: «Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, aber wir waren nie wirklich zusammen.»

Sein Vater ist stinkreich

Landos Vater Adam Norris (53) gehört zu den 500 reichsten Briten. «Forbes» schätzt sein Vermögen auf umgerechnet rund 200 Millionen Franken. Norris ist gelernter Ingenieur, wurde aber als Boss eines Unternehmens für den Verkauf von privaten Rentenversicherungen reich. Er stieg mit 36 Jahren aus dem Business aus und konzentrierte sich auf die Karriere des Sohnes. Mittlerweile baute er einen E-Scooter-Vertrieb auf und investiert in Startups. Früher wollte er Rad-Profi werden und lebte deshalb eine Zeitlang im Rad-Mekka Belgien – wo er seine Frau kennenlernte.

Wieder ein halber Belgier mit der F1-Krone

Cisca Norris, geborene Wauman, stammt aus Belgien. Lando Norris besitzt neben dem britischen auch den belgischen Pass und spricht ein paar Brocken Flämisch. Verrückt: Norris ist nach Multi-Champion Max Verstappen der zweite F1-Pilot in Folge mit belgischen Wurzeln, ohne für Belgien zu siegen. Benzin im Blut hatten die Eltern nicht, bevor sich ihre beiden Jungs für Motoren interessierten.

Seine Schwester ist Springreiterin

Norris ist das zweitälteste Kind von vier Geschwistern. Bruder Oliver ist älter, die nach der Mutter benannte Schwestern Cisca und Nesthäkchen Flo sind jünger. Flo Norris ist als Springreiterin aktiv. Und weil Oliver eine Tochter namens Mila hat, ist der F1-Champion Onkel.

Besondere Beziehung zu Carlos Sainz

Als Norris bei McLaren an der Seite von Carlos Sainz fährt und sich das Duo anfreundet, wird ihre enge Freundschaft auch dank Social Media zum regelrechten Kult. Mit «Carlando» wird sogar ein Name für das «Paar» etabliert.

Der bekannteste Milch-Trinker der F1

Es beginnt mit einem harmlosen TV-Beitrag und endet mit einem Running-Gag, über den das halbe Fahrerlager lacht. Norris zeigt in einer Homestory seinen Kühlschrank und sagt beiläufig: «Ich habe viel Milch im Kühlschrank. Denn ich mag Milch.» Ab diesem Moment geht seine Liebe zu Milch viral und wird an den unmöglichsten Orten zum Thema gemacht.

Eine denkwürdige Corona-Aktion

Im Pandemiejahr versammelte sich die Formel 1 am Red-Bull-Ring zum Re-Start unter strengen Bedingungen. Norris wurde ertappt, wie er das obligatorische Fiebermessen beim Circuit-Eingang austrickste, indem er vorher eine kalte Wasserflasche an die Stirn hielt.

Ein DJ-Kumpel aus Holland

Der holländische Star-DJ Martin Garrix ist gut mit Norris befreundet. Beim gemeinsamen Party-Machen auf einem Boot in Amsterdam verletzte eine Glasscherbe den F1-Star an der Nase, das Bild von bandagierten Kopf sorgte für Aufsehen.

Norris fährt auch auf der Strasse lieber selber

Der Lenkradkünstler setzt sich auch im Strassenauto am liebsten selber ans Steuer. «Ich bin ein furchtbarer Beifahrer», sagt er. Der Grund: Norris machte schon oft die Beobachtung, dass jemand, der einen F1-Piloten als Beifahrer hat, plötzlich glaubt, er müsse diesem seine Fahrkunst beweisen. «Dann werde ich nervös, wenn einer denkt, er könne besonders gut fahren, obwohl er es nicht kann.»

Champion ohne regulären Schulabschluss

Norris ist nun F1-Weltmeister – nicht schlecht für einen Schulabbrecher. Der Brite besitzt keinen Abschluss der General Certificate of Secondary Education», hat also die Sekundarschule nicht fertig abgeschlossen. Der Grund ist aber nicht Faulheit. Sondern er war schon als Teenager ein derart vielversprechendes Talent, dass seine Eltern ihn für bessere Konzentration auf die Karriere aus der regulären Schule nahmen und fortan privat unterrichten liessen.