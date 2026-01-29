Über ihr Liebesleben hielt sie sich meist bedeckt. Jetzt verrät Stefanie Giesinger, dass sie gerade eine schwere Trennung von ihrem Partner durchmache. Darum ihr Vorsatz fürs neue Jahr: erst mal Finger weg von den Männern.

Darum gehts Stefanie Giesinger deutet Trennung im Podcast «G-Spot» an

Ex-Partner war mutmasslich Model Armando Mayr, beide 2024 verlobt

Giesinger plant elf Monate ohne Dates zur Selbstfindung und Heilung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sophie Ofer Redaktorin People

Stefanie Giesinger ist wohl wieder single. Zumindest deutet sie das in der neuesten Folge ihres Podcasts «G Spot» stark an. Direkt zu Beginn der Folge entschuldigt sie sich: «Ich bin heut nicht gut gelaunt.» Als später das Thema Trennungen aufkommt, verrät sie, da könne sie sich «gerade sehr gut mit identifizieren, ganz offensichtlich». Das gesteht die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin ihrem Gesprächspartner Jannik Stutzenberger (29). «Ich habe eine komische Zeit», so Giesinger.

Ohne konkrete Details zu nennen, erzählt sie, dass sie neuerdings versucht, konsequent Grenzen zu setzen. «Ich habe echt jetzt die letzten Nächte so viel geheult», so das Model. «Mein Leben wurde so kompliziert.» Gerade habe sie keine gute Zeit: «Es ist gerade echt viel. Das Leben testet mich.» Vielleicht um sie aufzuheitern, macht Stutzenberger ihr kurz darauf ein Kompliment für ihren «Breakup-Glow»; sie habe also so ein gewisses Strahlen nach der Trennung.

Sie waren offenbar verlobt

Ihre letzte Beziehung hielt Giesinger bislang aus der Öffentlichkeit heraus; auch den Namen ihres Partners nannte sie nie offiziell. Es soll sich aber um das Model Armando Mayr (32) gehandelt haben. In den sozialen Medien kursieren ein paar Schnappschüsse von den beiden.

Giesinger und ihr Ex waren mutmasslich sogar verlobt. 2024 verriet sie in ihrem Podcast: «Er hat mir einen Ring auf den Finger gemalt und ich ihm.» Weiter: «Jetzt sind wir auch Verlobte und Verlobter und das fühlt sich auch süss an.» Jetzt bestätigt sie zwischen den Zeilen ihre Trennung.

Als im Gespräch von Silvester die Rede ist, wird klar, dass sich Giesinger den Beginn des neuen Jahres anders vorgestellt hatte: «Na ja, auf jeden Fall bin ich nach Mallorca geflogen alleine», erzählt sie. «Es war eigentlich geplant mit jemand anderem. Diesen anderen gibt's nicht mehr in meinem Leben, deswegen bin ich alleine geflogen.»

«Dieses Jahr gibt's keine Dates»

Später verrät Giesinger, dass sie häufig von ihren Ex-Partnern träume. «Und dann ist es im Traum, dass ich sie zurücknehme. Und dann bin ich so: ‹Oh, mein Gott, nein, ich kann sie nicht zurücknehmen. Ich will sie nicht zurücknehmen.›» Sie habe deshalb eine gute Therapie nötig, sagt sie halb im Scherz, halb ernst.

Eine wichtige Schlussfolgerung ziehe sie aus alledem: «Dieses Jahr gibt's keine Dates. Es hört jetzt auf.» An sich selbst richtet sie die Worte: «Zukünftiges Steffi-Ich, ich liebe dich. Und damit du wachsen kannst, musst du mir jetzt einmal vertrauen: Die nächsten elf Monate keine Dates, kein ‹Oh, mag er mich?›, kein ‹Oh, ich glaub, ich mag ihn›, kein verknallt sein. Lass es weg.»