Fans sind in Sorge um Stefanie Giesinger: Die GNTM-Siegerin und Podcasterin musste am Dienstag mit starken Schmerzen ins Spital.

Stefanie Giesinger musste am Dienstagmorgen mit starken Schmerzen in ein Spital.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

«Dieser Morgen war wohl einer der schlimmsten des Jahres», schreibt Stefanie Giesinger am Dienstagnachmittag in ihrer Instagram-Story, während sie in der Maske für ein Shooting in Paris sitzt. «Ich habe mir meinen kompletten Nagel rausgerissen, Spital in Paris und Schmerzmittel», fasst sie ihren turbulenten Tag in der Stadt der Liebe zusammen. Weiter filmt sie ihre Hand und zeigt ihren verarzteten Daumen in dicken Bandagen. «Ich werde mir nie wieder lange Nägel machen. Niemals, niemals, niemals», schreibt sie zu dem kurzen Video. «Dieser Schmerz ist unerträglich.»

Trotz ihrer Schmerzen muss Giesinger auf die Zähne beissen: Es steht ein Shooting an. «Tja, es ist Zeit, eine Kampagne zu shooten», schreibt sie auf Instagram.

Stefanie Giesinger hat sich verlobt

Mitte Oktober hat das Model in ihrem Podcast «G Spot» offenbart, dass sie sich verlobt hat. «Ich habe einen Heiratsantrag in Japan bekommen, dort war ich vor einem Monat.» Wer sich jetzt fragt, wer der Glückliche ist, muss sich wohl noch gedulden. Die Identität ihrer grossen Liebe hat Stefanie Giesinger noch nicht bekannt gegeben – nur: «Ich habe vor dreieinhalb Monaten einen Mann kennengelernt, den ich ganz toll fand, habe mich sofort in ihn verliebt.»

Weiter erzählt sie ihren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie es zur Verlobung kam. Für die alles entscheidende Frage soll er ihr extra nach Japan gefolgt sein, um sich dann im Regen niederzuknien und zu fragen: «Was denkst du, sollen wir einfach heiraten?» Giesinger willigte ein, allerdings soll sie im ersten Moment «emotionslos» gewirkt haben, «was für ihn, glaube ich, ein bisschen blöd war».

Werden bei Giesinger bald die Hochzeitsglocken läuten? «Wir sind jetzt Verlobte und Verlobter und das fühlt sich süss an. Ich weiss aber noch gar nicht, wann und wie ich heiraten will. Am liebsten auch irgendwo super spontan …», so Giesinger in ihrem Podcast.