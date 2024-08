Stefanie Giesinger schwärmt von ihrem neuen Freund

1/5 Stefanie Giesinger ist frisch verliebt.

Stefanie Giesinger (27) schwebt auf Wolke 7: Die ehemalige «GNTM»-Teilnehmerin ist frisch verliebt. Seit kurzem ist sie mit Model und Bodybuilder Armando Mayr zusammen. Die beiden wurden letzten Monat am Flughafen Berlin beim Knutschen erwischt.

In ihrem Podcast «G Spot» schwärmt Giesinger in den höchsten Tönen von ihrem neuen Partner: «Aktuell ist super, aktuell bin ich nicht am Daten, sondern bin in einer Beziehung. Ich bin glücklich, Punkt. Ich freue mich schon auf alle Schlagzeilen und schreibt bitte dazu, dass er ultraheiss ist», so Giesinger. Mayr habe sie anfangs total nervös gemacht. «Ich hatte Angst, irgendetwas Komisches zu machen», gesteht sie. Mittlerweile könne sie aber ganz entspannt sie selbst sein.

Giesinger führte bis 2022 eine siebenjährige Beziehung mit dem Youtuber Marcus Butler (32). Danach soll sie kurzzeitig mit Jeremy Steeb, dem Sohn von Ex-Tennisprofi Carl-Uwe Steeb (56), liiert gewesen sein.