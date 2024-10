Blitz-Verlobung bei Stefanie Giesinger

Stefanie Giesinger wird bald heiraten. Foto: Getty Images 1/5

Fynn Müller People-Redaktor

Anfang Jahr gewährte Stefanie Giesinger (28) einen intimen Einblick in ihr Liebesleben und verriet, dass sie sich gut vorstellen könnte, eine offene Beziehung zu führen. Kurz darauf verliebte sie sich in Bodybuilder und Model Armando Mayr (32). Offiziell haben die beiden ihre Beziehung nie bestätigt, sie wurden jedoch mehrfach turtelnd am Flughafen zusammen gesehen.

Jetzt geht bei den beiden alles ganz schnell. Wie Giesinger in ihrem Podcast «G Spot» verrät, haben sie und ihr Partner sich verlobt. «Ich habe einen Heiratsantrag in Japan bekommen, dort war ich vor einem Monat.» Giesinger erzählt weiter: «Ich habe vor dreieinhalb Monaten einen Mann kennengelernt, den ich ganz toll fand, habe mich sofort in ihn verliebt.»

Wie es zum Antrag kam, schildert sie ebenfalls: «Wir haben jeden Tag miteinander geschrieben, jeden Tag miteinander telefoniert. Und dann hat er gesagt: ‹Hey, wie würdest du es finden, wenn ich kommen würde?›» Schon vorher hätten sie «sehr viel darüber gesprochen, wie es wohl mit unserer Zukunft aussieht», so Giesinger. «Und ich war schon die Erste, die gesagt hat: Ich könnte mir vorstellen, sogar sofort zu heiraten.»

Ihr Freund ist extra nach Japan geflogen

Ihr Liebster flog nach Japan, wo sie sich gerade befand, und stellte die entscheidende Frage: «Was denkst du, sollen wir einfach heiraten?» Giesinger fügt hinzu: «Ich weiss, das wirkt alles sehr wild.» Im Regen kniete er sich vor sie und fragte, ob sie ihn heiraten wolle. Doch der Antrag verlief anders als erwartet. «Bei mir war das eben nicht so der Moment, in dem ich geweint habe, sondern ich war so: ‹Äh, ja klar, wir reden ja auch die ganze Zeit darüber, dass wir heiraten.› Ich war ziemlich emotionslos, was für ihn, glaube ich, ein bisschen blöd war.»

Podcast-Gast Schümann war verwirrt und fragte nach: «Also, du bist jetzt verlobt?» «Ja, ich bin verlobt», bestätigte Giesinger. «Ich habe sogar ein kleines Tattoo. Er hat mir einen Ring an den Finger gemalt und ich ihm, das haben wir uns in Japan dann auch tätowieren lassen.» Eine spontane Hochzeit gab es in Japan trotz der Verlobung nicht. «Wir sind jetzt Verlobte und Verlobter und das fühlt sich süss an. Ich weiss aber noch gar nicht, wann und wie ich heiraten will. Am liebsten auch irgendwo super spontan …», so Giesinger abschliessend.