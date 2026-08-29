Tennessee möchte den internationalen Flughafen von Nashville zu Ehren der verstorbenen Country-Ikone Dolly Parton umbenennen. Gouverneur Bill Lee und die Flughafengesellschaft planen, den Vorschlag am 17. September zu entscheiden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flughafen in Nashville soll nach Dolly Parton benannt werden

Petition sammelte über 160'000 Unterschriften zur Unterstützung der Umbenennung

Entscheidung am 17. September durch Metro Nashville Airport Authority

Saskia Schär Redaktorin People

Der Nashville International Airport soll künftig den Namen von Dolly Parton tragen. Wie der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, und die Betreibergesellschaft am 28. August bekanntgaben, soll die Umbenennung die Lebensleistung der am 25. August im Alter von 80 Jahren verstorbenen Country-Ikone ehren. «Dolly Partons aussergewöhnliches Leben ist für immer mit dem Wesen unseres Staates verwoben», erklärte Lee auf der Website des Gouverneurs.

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Die endgültige Entscheidung über den Vorschlag soll am 17. September durch die Metro Nashville Airport Authority fallen. Bereits vor über einem Jahr hatte eine Petition zur Umbenennung des Flughafens begonnen, die laut NBC News bis heute über 160'000 Unterschriften gesammelt hat. Auch der Stadtrat von Nashville und das Parlament von Tennessee unterstützen den Antrag.

Kostenlose Bücher dank Dolly Parton

Dolly Parton, auch bekannt als die «Queen of Country», verstarb nach einer kurzen Krebserkrankung im Kreise ihrer Familie. Mit Hits wie «Jolene» und ihrem unverwechselbaren Stil prägte sie die Musikwelt über Jahrzehnte hinweg. Doch sie war mehr als nur eine Musikerin: Als Geschäftsfrau und Philanthropin investierte sie einen grossen Teil ihres Vermögens in wohltätige Projekte. Ihre «Imagination Library» hat Millionen von Kindern weltweit mit kostenlosen Büchern versorgt.

Die Umbenennung des Flughafens soll ein dauerhaftes Denkmal für Partons aussergewöhnliches Vermächtnis schaffen. «An einem Ort, an dem Tennessee die Welt empfängt, ist es angemessen, dass dieser den Namen unserer Lieblingstochter trägt», so Lee weiter. Laut der Mitteilung zeigte sich auch das Team der Sängerin dankbar für die Initiative.

Diese Flughäfen tragen die Namen von Stars

Umbenennungen von Flughäfen oder Ähnlichem nach dem Tod eines Stars kommen immer wieder vor. Seit 2001 trägt der Flughafen von Liverpool den Namen des ermordeten Beatles-Sängers John Lennon (1940–1980). Ebenfalls seit 2001 ist der Name der Jazz-Legende Louis Armstrong (1901–1971) im Flughafen von New Orleans zu finden. Er wäre zu diesem Zeitpunkt 100 Jahre alt geworden.

In Orange County, Kalifornien, trägt der Flughafen seit 1979 den Namen eines echten Hollywood-Stars: John Wayne (1907–1979). Der Name des Autors Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) ist Lyon am Flughafen zu finden. In Salzburg ist der Flughafen nach dem Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) benannt. Was auffällt: Flughäfen, die nach weiblichen Stars benannt wurden, sind deutlich seltener.