Am 24. September startete die 22. Ausgabe des Zurich Film Festivals. Wer dieses Jahr auf dem grünen Teppich überzeugen konnte und wer eher einen Fehlgriff landete – hier sind die Hingucker und Entgleisungen des ZFF-Auftakts im Überblick.

Das waren die besten und schlechtesten Looks am grünen Teppich

Das waren die besten und schlechtesten Looks am grünen Teppich

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Zurich Film Festival startete am Donnerstagabend

Promis präsentierten elegante, aber zurückhaltende Looks auf dem grünen Teppich

Über 100 Filme und zahlreiche Stars werden erwartet

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Am Donnerstagabend, 24. September, war es endlich wieder so weit: Das Zurich Film Festival feierte seinen Auftakt, und der ikonische grüne Teppich wurde für die Stars ausgerollt.

Bevor in den kommenden Tagen herausragende filmische Leistungen gewürdigt und die begehrten Awards verliehen werden, richten wir den Scheinwerfer auf das erste Highlight des Festivals – die Looks der Promis. Wer beweist Stilsicherheit und echtes Mode-Feingefühl? Und wer greift zum Auftakt daneben? Denn eines ist bekanntlich sicher: Geld schützt nicht vor Modesünden.

Ganz schön brav

Das ganz grosse Mode-Spektakel blieb jedoch aus: Die Promis gaben sich zum Auftakt zurückhaltend – wilde Style-Exzesse suchte man vergebens. Stattdessen regierte die elegante Sicherheit, wenn auch mit feinen Nuancen.

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Während sich Schauspielerin Luna Wedler nicht zwischen Hose und Beinfreiheit entscheiden konnte und Model Manuela Frey als Seetang-Meerjungfrau verzauberte, lieferte Designer Yannik Zamboni mit seiner Frisur immerhin ein wenig Extravaganz. Und Christian Jungen? Der ZFF-CEO ging farblich direkt auf Nummer sicher und Ton in Ton mit dem grünen Teppich.

Weitere Green-Carpet-Looks gibt es in der Galerie zu sehen. Wo und wann du während des diesjährigen Festivals auf Autogrammjagd gehen kannst, erfährst du ausserdem in der grossen ZFF-Star-Übersicht.