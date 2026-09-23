Das 22. Zurich Film Festival startet diesen Donnerstag. Hollywood-Stars laufen über den grünen Teppich und Blick verrät, wann und wo du sie live erleben kannst.

So kannst du den Hollywood-Stars in Zürich ganz nah kommen

So kannst du den Hollywood-Stars in Zürich ganz nah kommen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Zurich Film Festival startet am Donnerstag mit vielen Hollywood-Stars in Zürich

Tom Hiddleston und Willem Dafoe eröffnen das Event mit «Tenzing» im Kongresshaus

Julianne Moore und Naomi Watts unter den Stars, Gala-Premieren täglich bis 3. Oktober

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Am Donnerstag fällt der Startschuss für das Zurich Film Festival (ZFF). Im Zentrum des Geschehens: der berühmte grüne Promi-Laufsteg, auf dem sich die Hollywood-Prominenz die Klinke in die Hand gibt.

Damit du keine Autogrammchancen verpasst, hat Blick die Übersicht, wann und wo du deine Lieblingsstars hautnah erleben kannst.

Tom Hiddleston und Willem Dafoe

Schon zum Auftakt des Festivals erwartet Star-Spotter mit «Tenzing» ein echtes Highlight. Das Drama erzählt die packende Geschichte der Erstbesteigung des Mount Everest und bringt gleich zwei Hollywood-Schwergewichte nach Zürich: Die beiden Hauptdarsteller Tom Hiddleston (45) und Willem Dafoe (71) werden am Donnerstag, 24. September, zwischen 15.45 und 18.45 Uhr im Rampenlicht stehen – aber Achtung: ausnahmsweise beim Kongresshaus und nicht auf dem Sechseläutenplatz! Hier bieten sich für Fans die besten Chancen auf ein Selfie oder ein Autogramm.

Die anschliessende Gala-Premiere im Corso 1 um 17.45 Uhr wird ebenfalls in Anwesenheit der beiden stattfinden. Es lohnt sich also, vor und nach der Vorführung am Eingang Ausschau zu halten.

Joe Locke

Einen Tag später, am Freitag, 25. September, richtet sich der Scheinwerfer auf «Heartstopper»-Star Joe Locke (22). Der britische Schauspieler zeigt sich zwischen 19.10 und 19.30 Uhr auf dem grünen Teppich.

Das Drama «Black Church Bay» wird noch am selben Abend um 20.30 Uhr im Corso 2 in Anwesenheit des Darstellers gezeigt.

Julianne Moore und Jesse Eisenberg

In der Komödie «The Debut» bricht Mona Friedman, gespielt von Julianne Moore (65), aus ihrem eintönigen Vorstadtleben aus und taucht in einem Gemeindetheater ins Method Acting ein.

Neben der Oscar-Preisträgerin wird auch Jesse Eisenberg (42), der Regie geführt hat, am Freitagabend zwischen 20.15 und 20.55 Uhr erwartet. Bei der anschliessenden Vorstellung um 21.15 Uhr im Kongresshaus wird der «Still Alice»-Darstellerin zudem der renommierte Golden Icon Award überreicht.

Naomi Watts

Am Samstag, 26. September, geht es auf der Leinwand spannungsgeladen zur Sache. In «The Housewife» spielt Naomi Watts (57) die Hauptrolle der Hermine, die über einen Journalisten erfährt, dass ihr Ehemann Russel ein untergetauchter Nazi-Offizier sein könnte.

Die Schauspielerin zeigt sich zwischen 16.30 und 17.10 Uhr dem Publikum, ehe ihr im Rahmen einer festlichen Prämierung um 18.00 Uhr im Kongresshaus der Golden Eye Award verliehen wird.

John Turturro

Ebenfalls mit einem Golden Eye Award ausgezeichnet wird John Turturro (69). Er nimmt die Ehrung bei einer glanzvollen Vorführung seines neuen Krimis «The Only Living Pickpocket in New York» entgegen – diese findet ebenfalls um 18 Uhr statt, jedoch im Corso 1. Zuvor wird der «The Big Lebowski»-Star zwischen 17.10 und 17.35 Uhr über den grünen Teppich schreiten.

Kane Parsons

Auch Horror-Fans kommen am Samstagabend auf ihre Kosten: Regisseur Kane Parsons (21) steht bei einer Spezialaufführung seines Megahits «Backrooms» um 20.30 Uhr im Arena Cinemas Sihlcity im Fokus.

Zuvor können Grusel-Liebhaber auf dem Sechseläutenplatz zwischen 19.25 und 19.45 Uhr einen Blick auf den Newcomer erhaschen.

Anna Kendrick

Am Sonntag, 27. September, gehört die Bühne Anna Kendrick (41). Die aus «Pitch Perfect» bekannte Schauspielerin wirkt in der neuen Komödie «Babies» von Regisseurin Lauren Miller Rogen (45) mit.

Kendrick wird zwischen 19.20 und 20 Uhr ihren Auftritt haben und anschliessend die Vorführung um 20.45 Uhr im Kongresshaus besuchen.

Casey Affleck

Zum Start der neuen Woche, am Montag, 28. September, rückt dann Casey Affleck (51) in den Fokus. In seinem Gothic-Mystery-Film «Company» sorgt eine mysteriöse Frau auf einer Weihnachtsfeier für Verwirrung.

Der Bruder von Ben Affleck (54) steht zwischen 20 und 20.20 Uhr auf dem grünen Teppich bereit, bevor er sich zur Gala-Premiere um 20.45 Uhr ins Corso 1 begibt.

Olivia Colman und Alexander Skarsgård

Gleich im Anschluss geben sich auf dem Teppich weitere hochkarätige Gäste die Klinke in die Hand: Olivia Colman (52) und Alexander Skarsgård (50).

Das Duo spielt im Fantasy-Film «Wicker» und zeigt sich zwischen 20.20 und 20.50 Uhr den Fans auf dem grünen Teppich. Danach geht es direkt weiter ins Kongresshaus, wo um 21.15 Uhr die Europapremiere beginnt.

Andy García

Den krönenden Abschluss des ZFF bildet in diesem Jahr Andy García (70) mit dem Krimi «Diamond», in dem er als Privatdetektiv Joe Diamond einen gewagten Mordfall aufklären muss.

Der «Der Pate III»-Star wird am Samstag, 3. Oktober, zwischen 19.45 und 20 Uhr erwartet. Nur einen Katzensprung entfernt begleitet er anschliessend ab 21.15 Uhr die grosse Abschlussvorführung im Arthouse Le Paris.