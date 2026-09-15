In der Nacht vom 14. auf den 15. September wurden die besten Leistungen im TV an den Emmys geehrt. Während die einen Stars mit ihren Looks für Begeisterung sorgten, konnte man bei anderen nur den Kopf schütteln.

Das waren die besten und schlechtesten Looks der Emmys 2026

Das waren die besten und schlechtesten Looks der Emmys 2026

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Emmys 2026 in Los Angeles: Stars glänzen auf dem roten Teppich

Florence Pugh begeistert in fliederrosa Kleid, Shailene Woodley schockiert Fans

Sechsjähriger Duke McCloud erneut Publikumsliebling seit Golden Globes im Januar

Silja Anders Redaktorin People

Die Emmy-Verleihung 2026 ist vorbei. Die besten Leistungen im Bereich Fernsehen wurden vergangene Nacht in Los Angeles im Peacock Theater ausgezeichnet. Vor der grossen Awardshow gaben sich die Stars auf dem roten Teppich die Klinke in die Hand. Dabei gab es wieder so einige Promis, die bewiesen, was für ein gutes Händchen sie in Sachen Kleidung – oder zumindest für Stylisten haben. Ebenso musste man beim Anblick so mancher Outfits feststellen, dass Geld guten Geschmack nicht kaufen kann.

Eines der Highlight-Outfits war wohl jenes von Schauspielerin Florence Pugh (30). In ihrem fliederrosafarbenen Kleid begeisterte sie die Fans, und einige sagten auf Social Media, sie habe nie besser ausgesehen.

Wer ebenfalls wieder die Herzen im Sturm eroberte, war Duke McCloud. Der Sechsjährige entzückte bereits die Fans an den Golden Globes im Januar. Jetzt, über ein halbes Jahr später, ist er immer noch genauso niedlich und genauso stylish wie damals – nur ein neuer Haarschnitt musste inzwischen her. Übrigens scheint auch Zendaya (30) einen Besuch beim Coiffeur hinter sich zu haben. Die überraschte nämlich mit einem Kurzhaarschnitt, durch welchen viele Fans sie nun mit Halle Berry (60) vergleichen.

Schlimm, schlimmer, Shailene Woodley

Wie bei jedem roten Teppich gab es aber natürlich auch diesmal an den Emmys Stars, deren Outfits mehr zum Weglaufen waren. Ganz vorne mit dabei ist wohl der spezielle Look von Schauspielerin Shailene Woodley (34). Eine glitzernde XXL-Hose, dunkelrote Lederhandschuhe, die bis über den Ellbogen reichen, und ein blaues Oberteil mit weitem Ausschnitt, welches in die Hose gesteckt ist – Fans sind sich einig: Woodleys Stylist sollte nicht nur gefeuert, sondern «aus der Branche verbannt werden».

Die besten und schlechtesten Outfits gibt es in der Galerie oben zu sehen. Alle Gewinner und Gewinnerinnen der Emmys im Überblick gibt es hier.