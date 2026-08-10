Olivia Wilde begeistert beim Locarno Film Festival

Olivia Wilde hat beim Filmfestival in Locarno die Freiluftpremiere ihres Films «The Invite» gefeiert – und mit ihrem Kleid für den Auftritt des Abends gesorgt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Olivia Wilde präsentierte «The Invite» beim Locarno Film Festival am Samstag, 8. August

Ihr gewagtes Outfit spaltete die Meinungen – Fans loben, ein Experte kritisiert

Piazza Grande in Locarno ausverkauft, Schweizer Kinostart von «The Invite» am 13. August

Olivia Wilde (42) weiss, wie man einen Auftritt hinlegt: Zur Freiluftpremiere ihrer Komödie «The Invite» erschien die Schauspielerin und Regisseurin am Samstag auf dem roten Teppich des 79. Locarno Film Festival. Für ihr gewagtes Outfit – ein tief ausgeschnittenes Lederoberteil mit Spaghetti-Trägern kombiniert mit einem bodenlangen, hellen Chiffonrock – wird sie im Netz von vielen Fans für ihren Mut und ihre Coolness gefeiert.

Mode-Experte Alf Heller (50) sieht das allerdings ganz anders und findet deutliche Worte für das Styling: «Das Kleid sieht für mich so aus, als ob sie einen Unfall gehabt hätte oder der Schneider die Anweisung vom Designer nicht ganz umgesetzt hätte.» Die Grundidee mit dem Lederoberteil und dem fliessenden Stoff sei zwar eigentlich «mega cool», in der Ausführung jedoch unvorteilhaft. «Es macht ihre Brustpartie nicht wirklich besser, sondern es sieht einfach alles irgendwie hängend aus. Die Träger sind zu lang und das Décolleté ist einen Tick zu tief. Es ist nicht sexy, nicht cool, sondern einfach knapp verfehlt.»

Der Look erinnert an Paris Jackson

Immerhin gewinnt Heller der Wahl des Outfits auch eine positive Seite ab: «Ich finde es sehr gelungen, dass sie nicht mit einem Voll-Hollywood-Abendkleid daherkommt, das wäre für Locarno einen Tick zu viel gewesen.» Dennoch bleibt sein Fazit streng: Auch für ein lässigeres Kleid habe man den Ton nicht ganz getroffen.

Styling-technisch erinnert Wilde mit ihren leicht gewellten, offen über die Schulter fallenden Haaren und dem spärlich eingesetzten Schmuck an eine andere Stilikone. Heller sagt: «Sie erinnert mich mit ihrer Coolness an Paris Jackson. Dieser Undone-Look bei den Haaren und beim Make-up hat einen eleganten, leicht grungigen Touch – und Paris Jackson setzt so etwas absolut geil um.»

Ausverkaufte Piazza Grande

Olivia Wilde brachte ihren Film «The Invite» ans weltbekannte Festival nach Locarno mit. Die Komödie läuft ab dem 13. August in den Deutschschweizer Kinos. Im Zentrum stehen Joe (Seth Rogen, 44) und Angela (Wilde), ein Ehepaar in der Krise. Als sie ihre rätselhaften Nachbarn Piña (Penélope Cruz, 52) und Hawk (Edward Norton, 56) zum Essen einladen, nimmt der Abend eine Richtung, mit der niemand gerechnet hat.

Für Wilde ist es nach «Booksmart» und «Don't Worry Darling» der dritte Langfilm als Regisseurin. Die Hauptrolle wollte sie ursprünglich gar nicht selber übernehmen: Der Cast habe sie jedoch dazu gedrängt, verriet sie in Locarno gemäss «The Hollywood Reporter». Die grosse Unterstützung der Fans für «The Invite» erachtet sie als «eine wahre, wahre Ehre». Es sei vermutlich das einzige Mal, dass ihr Film auf einer derart grossen Leinwand wie in Locarno auf der Piazza Grande laufe.