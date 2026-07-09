Die 79. Ausgabe des Locarno Film Festivals präsentiert 233 Filme, darunter 103 Weltpremieren. Auf der Piazza Grande sind Werke aus allen Genres programmiert. Aus Schweizer Sicht sticht Petra Volpes neuer Film «Frank & Louis» heraus, der am 10. August gezeigt wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 79. Ausgabe des Locarno Film Festivals mit 233 Filmen, darunter 103 Weltpremieren

Petra Volpes neuer Film «Frank & Louis» läuft am 10. August auf der Piazza Grande

Zu den anwesenden Stars gehören Isabella Rossellini, Diana Wilde, Asia Argento und Darren Aronofsky

Jean-Claude Galli Redaktor People

Die Führungscrew des Locarno Film Festivals mit dem künstlerischen Leiter Giona A. Nazzaro (61) präsentierte heute Donnerstagmorgen in Zürich das diesjährige Programm des weltbekannten Filmfestes im Tessin, das 2026 vom 5. bis 15. August dauert. Die Auswahl entstand aus einer Rekordzahl von 7759 Einreichungen.

Sie umfasst 233 Filme, darunter 103 Weltpremieren. Mit Werken aus insgesamt 69 Ländern in sämtlichen Formaten betont die 79. Ausgabe die ausserordentliche Stellung Locarnos in der internationalen Festivallandschaft.

Ein besonderes Augenmerk des Publikums liegt jeweils auf jenen Filmen, die auf der Piazza Grande laufen. Aus Schweizer Sicht sticht dabei der 10. August heraus, wenn Erfolgsregisseurin Petra Volpe (55) ihren ersten englischsprachigen Film «Frank & Louis» vorstellt, der im Januar 2026 am US-Festival in Sundance Premiere feierte. Volpe figurierte mit ihrem vorangegangenen Film «Heldin» im Rennen um den Ausland-Oscar und gewann im März 2026 dafür vier Schweizer Filmpreise.

Grosses Staraufgebot am Lago Maggiore

Zwei Tage zuvor stellt US-Regisseurin Olivia Wilde (42) am 8. August persönlich ihren Film «The Invite» vor, in dem sie an der Seite von Penélope Cruz (52), Seth Rogen (44) und Edward Norton (56) auch selber mitspielt. Und am 9. August läuft auf der Piazza «Paper Tiger» von James Gray (57) mit Scarlett Johansson (41), Miles Teller (39) und Adam Driver (42).

Auffallend am Piazza-Reigen ist, dass viele Filme auf wahren Begebenheiten beruhen, insbesondere auch der Auftaktfilm «Les Yeux Verts» des französischen Regie-Duos Fanny Liatard und Jérémy Trouilh.

Auch die grosse stilistische Vielfalt ist bemerkenswert und reicht vom Drama über epische Werke bis hin zur leichten Komödie. Giona A. Nazzaro sagt: «Es ist eine abenteuerlustige Auswahl voller Überraschungen, die sich den Herausforderungen der Gegenwart stellt, ohne dabei jemals die Freude am Erzählen und an der Unterhaltung aus den Augen zu verlieren.»

Das Programm orientiere sich an der Komplexität der Zeit und erforsche die tiefgreifenden Veränderungen, die das Kino und der audiovisuelle Sektor derzeit durchlaufen würden.

«Das Kino in all seinen Formen und Möglichkeiten, das während der Suche nach jenem Funken Zukunft, den wir alle brauchen, neugierig Genres und Stilrichtungen erkundet.»

Beliebt ist auf der Piazza jeweils auch die Klassiker-Reihe «Second Screenings» zu späterer Stunde. Hier läuft dieses Jahr eine restaurierte Version der Originalfassung von «Der mit dem Wolf tanzt», aber auch «Taxi Driver» und «Wild at Heart» stehen auf der Liste.

Im Zusammenhang mit «Wild at Heart» ist Isabella Rossellini (74) am Lago Maggiore zu Gast. Sie wird am 5. August mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Der Lifetime Achievement Award geht an die italienische Schauspielerin Asia Argento (50), die nebst ihren Filmen auch als #MeToo-Schlüsselfigur bekannt wurde, und die zu den ersten Frauen gehörte, die 2017 gegen US-Produzent Harvey Weinstein (74) konkrete Vorwürfe äusserten. Argento nimmt ihren Preis am 13. August entgegen.

Weitere Preisträgerinnen und -träger sind die belgische Schauspielerin Virginie Efira (49), der legendäre US-Maskenbildner Rick Baker (75) und US-Kult-Regisseur Darren Aronofsky (57, «The Wrestler», «Black Swan»).

Das 79. Locarno Film Festival findet vom 5. bis 15. August 2026 statt