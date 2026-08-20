Obwohl sie seit über 30 Jahren zusammen sind, gibt es nur wenige Aufnahmen, die Nena und ihren Philipp Palm so verliebt zeigen: Die neuen gemeinsamen Fotos, die Nena auf Social Media teilt, gehen ihren Fans ans Herz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nena zeigt auf Instagram seltene Liebesfotos mit Partner Philipp Palm

Fotos stammen aus Tourbuch, das für 85 Euro erhältlich ist

Nena und Palm sind seit über 30 Jahren zusammen, Eltern von vier Kindern

Sophie Ofer Redaktorin People

Die deutsche Kultsängerin Nena (66) hütet ihr Privatleben normalerweise wie ihren Augapfel. Auf Instagram teilt sie mit ihren rund 230'000 Followern regelmässig Einblicke in ihren Touralltag, selten jedoch gibt sie Details zu ihren Liebsten preis.

Umso grösser die Begeisterung bei ihren Fans, als sie den neuesten Post auf ihrem Feed sahen. Darin zeigt sich Nena ganz vertraut mit ihrem Partner Philipp Palm.

«Wir gehören zusammen»

So verliebt sieht man die 66-jährige «Neue Deutsche Welle»-Legende nur selten. «Happy Birthday, my Love. Wir gehören zusammen», schreibt Nena zu ihrem gefühlvollen Post. Dazu gibt es drei Schwarzweissbilder, die sie in innigen Posen mit ihrem Partner zeigen. Sie stehen vor dunklen Spinden, umarmen sich, Nena fährt Palm liebevoll durch seine langen Haare. Auf dem letzten Bild lächeln sie Arm in Arm in die Kamera.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In ihrem Beitrag verrät Nena, dass die Fotografien aus dem Tourbuch «Wir gehören zusammen – On tour with Nena» stammen, das es für schlappe 85 Euro auf ihrer Website zu kaufen gibt.

«Happy Birthday, super Papa»

In der Kommentarspalte freut man sich über Nenas ungewohnt privaten Post. Viele zeigen sich gerührt von den Fotos, für Palm gibt es massig Geburtstagsglückwünsche. Auch Larissa Kerner (36), Nenas Tochter aus einer früheren Beziehung, kommentierte den Post: «Happy Birthday, super Papa.» Dazu gibt es für ihren Stiefpapi ein rotes Herz.

«Möge das neue Lebensjahr genauso bunt, voller Liebe und besonderer Augenblicke sein wie das Leben mit einem ganz besonderen Menschen an deiner Seite», so die Glückwünsche einer Userin. «Ihr zwei seid so süss», schreibt eine weitere gerührt.

Nena, die mit bürgerlichem Namen Gabriele Susanne Kerner heisst, und Philipp Palm sind seit über 30 Jahren ein Paar. Ende der 1990er-Jahre bekamen die Sängerin und der Schlagzeuger zwei Söhne, Samuel (31) und Simeon (29). Nena brachte zwei weitere Kinder mit in die Beziehung: Larissa und Sakias (beide 36). Ihr erstes Kind, Sohn Christopher, verstarb 1989 im Alter von nur elf Monaten.