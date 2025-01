1/5 Nena war am Samstag zu Gast in der Schlagershow von Florian Silbereisen. Foto: IMAGO/Eventpress

Auf einen Blick Sakias Kerner tritt ins Rampenlicht mit Song bei Florian Silbereisens Show

Fans vergleichen Sakias' Stimme mit der von Xavier Naidoo

Sakias ist 34 Jahre alt und dreifacher Vater im Allgäu Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Fynn Müller People-Redaktor

Sakias Kerner (34) stand jahrelang im Schatten seiner berühmten Mama, Pop-Ikone Nena (64). Er tourte mit ihr durchs Land, war Backgroundsänger ihrer Konzerte – und tritt jetzt selbst ins Rampenlicht. Am Samstagabend präsentierte er bei Florian Silbereisen (43) in dessen Show «Schlagerchampions» seinen Song «Wir kommen in Frieden».

Nach dem Auftritt gibt es bei den Fans nur ein Thema: Sakias Stimme. Die Zuschauer fühlten sich sofort an Xavier Naidoo (53) erinnert. «Ich war so erstaunt. Die Stimme von Xavier Naidoo ist wieder da», schreibt ein Nutzer unter das Video des Auftritts. «Hab das Lied im Radio gehört und dachte, das wäre Xavier. Genau die gleiche Stimme», meint ein zweiter.

Die frappante Ähnlichkeit löst im Netz wilde Spekulationen aus. Da die Ähnlichkeit so verblüffend ist, vermuten einige Fans sogar, Sakias bewegte nur die Lippen. «Sakias singt Playback und in Wirklichkeit singt versteckt Xavier Naidoo hinter der Bühne», vermutet ein Fan auf X. Ist Sakias also nur Postbote für neue Musik des in Verruf geratenen Soulsängers? Eine wilde Theorie.

Silbereisen ist bereits Fan

Die Ähnlichkeit zu Naidoo ist besonders pikant, da dieser wegen umstrittener Äusserungen zur Corona-Pandemie im TV nicht mehr erwünscht ist. Fans spekulieren, ob Sakias mit seiner ähnlichen Stimme diese Lücke füllen soll. Auch thematisch erinnert Sakias' Lied an alte Veröffentlichungen des «Dieser Weg»-Interpreten. «Wir kommen in Frieden» ist ein musikalisches Mahnmal gegen den Krieg. Auch Naidoo war bekannt dafür, politische Themen in seinen Songs zu verarbeiten.

Florian Silbereisen war von Sakias Auftritt begeistert. Zu «Bild» sagt er: «Er hat eine wirklich tolle Stimme und sein ganzes Auftreten hat mich sehr beeindruckt. Er ist einfach ein Musiker und Künstler durch und durch und ich freue mich auf mehr von ihm.»

Sakias Kerner ist dreifacher Vater und lebt mit seiner Partnerin im Allgäu. Die Familie spielt eine grosse Rolle in seinem Leben. «Meine Mutter hat mittlerweile sieben Enkel, das ist eine richtige Rasselbande», sagt er zu «Bild».