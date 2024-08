Liam Gallagher heizte bei einem Festivalauftritt vom Sonntag die Gerüchteküche an. Er spielte Oasis-Songs, lobte Bruder Noel und blendete eine kryptische Nachricht ein. Es scheint klar, dass die Britpop-Band am Dienstag ihr Comeback bekannt gibt.

1/6 Oasis gründete sich 1991 und besteht aus Gitarrist Paul Bonehead, den Brüdern Liam und Noel Gallagher, Bassist Paul Mc Guigan und Schlagzeuger Tony Mc Carroll (v.l.).

Liam Gallagher (51) widmete während seines Auftritts am Reading Festival am Sonntagabend (25. August 2024) den Oasis-Song «Half The World Away» seinem entfremdeten Bruder Noel Gallagher (57) – nachdem sie in einem nächtlichen Telefonat das Kriegsbeil begraben hatten. Dazu sagte er: «Ich widme diesen Song Noel Gallagher.»

Aber nicht nur diese ungewöhnliche Widmung liess aufhorchen. Auf der Leinwand blendete Liam Gallagher ein Logo im Oasis-Stil mit dem Datum «27.08.24» und der Zeit «8 am». Für viele scheint klar: Am Dienstag um 8 Uhr morgens gibt die Band Oasis ihr Comeback bekannt.

Insider erklären gegenüber «Daily Mail», warum die Wiedervereinigung jetzt kommen könnte, obwohl sich Noel Gallagher lange gegen ein Comeback sträubte. «Liam und Noel werden nicht jünger und die Nachfrage nach ihrer Musik ist riesig», sagt der Informant. In einem Telefongespräch hätten sich die Brüder über das Bühnencomeback geeinigt.

Der Erfolg begann vor genau 30 Jahren

Fans fordern seit der explosiven Trennung der Band im Jahr 2009 eine Wiedervereinigung. Damals kam es hinter der Bühne des Rock en Seine Festivals in Paris zu einem heftigen Streit zwischen den Brüdern.

Mitte der 90er waren die Jungs aus Manchester der angesagteste Musikexport aus dem Heimatland der Beatles, Stones und Co. Spätestens ihr zweites Album «(What's The Story) Morning Glory?» von 1995 mit den Mega-Hits «Wonderwall» und «Don't Look Back In Anger» machte sie weltberühmt. Mit Blur («Modern Life Is Rubbish») kam es zum sogenannten «Battle of Britpop» – welche Band die Stilrichtung erfunden hat, ist bis heute eine Streitfrage.

Mit dem Comeback verdienen die Krach-Brüder ein Vermögen

Experten schätzen, dass Oasis mit einer Reunion-Tour und Merchandise über 400 Millionen Pfund einnehmen könnte. Für Noel und Liam bedeutet das jeweils über 50 Millionen.

Auf Twitter bestätigte Liam die geplanten Oasis-Shows indirekt mit den Worten: «Wir sehen uns in der ersten Reihe.» Trotz Annäherung konnte er sich einen Seitenhieb auf Noel nicht verkneifen. Auf die Frage, was er zu ihm auf der Bühne sagen würde, antwortete Liam: «Bleib dran.»

Oasis könnte sogar Taylor Swift übertrumpfen

Für 2025 sind Konzerte in Glastonbury, Manchester und zehn aufeinanderfolgende Konzerte im Wembley-Stadion geplant. Die Tour soll Auftritte in ganz Europa und den USA umfassen. Ein Musikindustrie-Insider sagte, dass zehn Nächte im Wembley-Stadion den Rekord von Taylor Swift mit acht Shows brechen würden.

Aufgrund der Kürze der Zeit sei das aber schwierig. Stattdessen sind Konzerte in anderen grossen Stadien in London und Manchester wahrscheinlich.