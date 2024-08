1/5 Haben sich die Brüder Liam (l.) und Noel Gallagher vertragen?

Oasis-Fans aufgepasst: Die legendäre britische Band mit ihrem Welthit «Wonderwall» soll sich nach 15 Jahren Trennung wieder zusammengefunden haben. Das berichtet die britische «Sunday Times», die nicht dafür bekannt ist, Gerüchte und Spekulationen zu verbreiten.

Laut dem Bericht sollen die zerstrittenen Brüder Liam (51) und Noel Gallagher (57) ihre Differenzen beigelegt haben und als Headliner beim Glastonbury Festival 2025 auftreten. Ein Insider sagt zum Blatt: «Die ganzen Spekulationen über diese Reunion können ein bisschen ermüdend werden. Aber es besteht das echte Gefühl, dass das Glastonbury im nächsten Sommer für Liam und Noel zu verlockend sein wird, um es abzulehnen.»

Hier sollen die Konzerte steigen

Auch die «Sun» will erfahren haben, dass die Gallaghers heimlich wieder Kontakt hatten. Für ihr Umfeld sei es eine Überraschung gewesen, dass beide Ja sagten, als ein Deal auf den Tisch kam. Neben Glastonbury sollen auch Konzerte in Manchester und London geplant sein. Liam selbst deutete beim Leeds Festival an: «Es ist sehr interessant, oder? Wir befinden uns in einer sehr interessanten Situation.»

Die Trennung von Oasis 2009 schockierte Fans weltweit. Seitdem galten die Brüder als zerstritten. Umso grösser ist nun die Hoffnung, dass ihre Versöhnung von Dauer ist und wir bald wieder Oasis-Hits wie «Wonderwall» live erleben können.