Shirin David macht sich über Andrea Kiewel lustig

Shirin David und Ski Aggu nutzen Patzer für Musikvideo-Intro

«Shirin David zusammen mit Ski Augli, das war so ein besonderer Moment!» Dieser Satz von ZDF-Aushängeschild Andrea «Kiwi» Kiewel (59) aus der Silvestershow am Brandenburger Tor (Berlin) geht seit dem Neujahresbeginn viral. Wer jetzt den Fehler nicht bemerkt hat, gehört höchstwahrscheinlich nicht zur Generation Z: Richtig würde der Namen des gehypten Rappers mit der Ski-Brille nämlich «Ski Aggu» lauten, also nichts mit «Augli».

Den TV-Patzer, der bereits in der Liveshow für Lacher sorgte – und zu Kiewels Glück womöglich bald in Vergessenheit geraten wäre –, haben sich Shirin David (29) und Ski Aggu (27) als Intro für ihr Musikvideo zu «Atzen & Barbies» geschnappt. Damit nehmen die beiden Rapper die Moderatorin ordentlich auf die Schippe. In der Kommentarspalte unter dem Youtube-Video schreibt Ski Aggu: «Soll ich mich in Ski Augli umbenennen?» Über 2500 Likes sammelt sein Seitenhieb innerhalb von 17 Stunden.

Das Internet lacht über Andrea Kiewels Patzer

Nicht nur die beiden Rapper, sondern auch das Internet lacht über den Versprecher von Kiewel. «Ski Augli ist on fire», schreibt etwa jemand in den Kommentaren auf Instagram. Ein anderer User appelliert: «Ski Augli auf die Eins», und spielt damit auf die Chart-Platzierung in Deutschland an. Weitere User kommentieren ironisch Augen-Emojis.

Die Gen Z scheint Andrea Kiewels Patzer mit Humor aufgenommen zu haben. So oder so: Den Namen des Rappers wird die Moderatorin wohl nicht mehr so schnell vergessen – äh falsch aussprechen.