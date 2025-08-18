Fans aufgepasst: Nena hat neue Konzerte für 2026 angekündigt und kommt in die Schweiz. Die deutsche Pop-Ikone wird im Oktober im «The Hall» in Zürich spielen.

1/5 Nena hat neue Konzerte angekündigt, darunter auch eines in der Schweiz. Foto: IMAGO/Gonzales Photo

Darum gehts Nena kommt 2026 in die Schweiz

Die Pop-Ikone hat ihr letztes Album vor fünf Jahren veröffentlicht

Ihr bekanntester Song ist «99 Luftballons» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Freudige Nachrichten aus der Musikwelt: Nena (65) wird am 17. Oktober 2026 in «The Hall» in Zürich auftreten. Laut einer Pressemitteilung darf sich das Publikum auf eine mehr als zweistündige Live-Show mit Hits und Perlen aus dem riesigen Nena-Repertoire freuen: Darunter auch ihre Mega-Hits «99 Luftballons» (1984), «Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann» (1984) und «Nur geträumt» (1982).

Mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit gehört Nena zu den erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands. Die Sängerin hat mit ihrer rockigen Musik mehrere Generationen berührt und gehört bis heute zu einer der besten Live-Acts. Nicht umsonst werden ihre Konzerte als einzigartige Rock'n'Roll-Erlebnisse beschrieben.

Fünf Jahre ist es seit der Veröffentlichung ihres letzten Albums «Licht» (2020) her: Es handelt sich um ein energiegeladenes Pop-Album mit Songs wie «Karawane» und «Licht» – typisch Nena eben.

Vorverkauf startet am kommenden Freitag

Sitzplätze der ersten Kategorie gibt es ab 106.50 Franken, in der zweiten Kategorie sind sie ab 96.50 Franken erhältlich. Wer sich beim Konzert lieber unter die Menge mischen und tanzen will, kriegt ein Stehplatz-Ticket ab 76.50 Franken.

Der offizielle Vorverkaufsstart auf ticketcorner.ch beginnt am Freitag, 22. August 2025, um 10 Uhr.