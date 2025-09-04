Der Schweizer Schauspieler Benedict Freitag ist tot. Das teilte seine Tochter Larissa Kerner auf Instagram mit. Freitag war fünf Jahre lang mit Sängerin Nena liiert, mit der er drei Kinder bekam. Der gemeinsame Sohn verstarb bereits im Alter von einem Jahr.

«Du bist jetzt überall» – diese Worte widmet Larissa Kerner (35) ihrem verstorbenen Vater auf Instagram. Larissa Kerners Mutter ist die deutsche Sängerin Nena (65). Ihr nun verstorbener Vater war der Schweizer Schauspieler Benedict Freitag (†72).

In einem emotionalen Post auf Instagram nimmt Kerner Abschied von Benedict Freitag. Laut ihren Zeilen verstarb der Zürcher bereits am 15. August.

Emotionale Zeilen, nostalgische Bilder

«Unser Papa, Benedict Franz Freitag, ist am Freitag, den 15. August, weitergereist», schreibt Larissa Kerner am 2. September auf Instagram. Es ist eine Nachricht, die bisher noch kaum jemand mitbekommen hat und die wie ein Schock kommt. «Wenn ich sage, der Tod gehört zum Leben dazu, muss ich mir eingestehen, dass mein Verstand schon weiter und ein grosser Philosoph ist – aber mein Herz hängt hinterher. Sind die eigenen Eltern nicht unsterblich?», philosophiert die Künstlerin weiter.

Larissa Kerner denkt an die schönen Zeiten mit ihrem Vater zurück, die sie auch in bildlicher Form mit ihren Followern teilt. Die denkt an die «Theaterabende, an wunderschöne Geschichten und Lieder, die du uns vorgesungen hast, und an das weltbeste Essen.» Die Bilder zeigen Freitag als liebenden Vater, als Könner in der Küche, als Schauspieler in seinem Element. Kerner verheimlicht auch nicht, dass Freitag auch schwierig gewesen sei, doch das habe sie gelehrt, Grenzen zu setzen.

«Ich will nicht philosophieren, aber ich fühle ganz klar, dass du jetzt frei bist. Ich schaue in den Sternenhimmel und fühle deine Grösse, und ich fühle deine Umarmung in den Sonnenstrahlen. Du bist jetzt überall. Shine it on, Daddy – I love you», beendet Larissa Kerner ihren Beitrag.

Auch Michael von der Heide nimmt Abschied

Unter dem Post tummeln sich zahlreiche Beileidsbekundungen. Auch der Schweizer Chansonnier Michael von der Heide (53) ist unter den Kondolierenden und schreibt: «Mein herzliches Beileid.»

Freitag und Nena waren fünf Jahre ein Paar, bekamen drei Kinder miteinander. Der erste gemeinsame Sohn starb im Alter von einem Jahr, 1990 kamen Larissa Kerner und ihr Zwillingsbruder zur Welt. Der Zürcher war in seiner Jugend einige Zeit als Musiker in den USA und Kanada unterwegs, bevor es ihn nach Deutschland und in die Niederlande verschlug. Über die Jahre war Freitag in Filmen wie «Die Liebenden vom Alexanderplatz», «Der Unsichtbare» oder verschiedenen Folgen vom «Tatort» zu sehen.