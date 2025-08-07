Kelly Clarksons Ex-Mann Brandon Blackstock ist mit 48 Jahren an Krebs gestorben. Der Talentmanager kämpfte über drei Jahre gegen die Krankheit und hinterlässt vier Kinder, darunter zwei mit Clarkson.

1/5 Kelly Clarkson trauert um ihren Ex-Mann Brandon Blackstock. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Kelly Clarkson trauert um Ex-Mann Brandon Blackstock, der an Krebs starb

Clarkson verschob Konzerte, um für ihre Kinder da zu sein

Blackstock hinterlässt vier Kinder und wurde mit 46 Jahren Grossvater Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Sängerin Kelly Clarkson (43) trauert um ihren Ex-Mann Brandon Blackstock. Der Talentmanager und Vater ihrer beiden Kinder ist im Alter von 48 Jahren an Krebs verstorben. «Mit grosser Trauer geben wir bekannt, dass Brandon Blackstock verstorben ist. Brandon hat mehr als drei Jahre lang tapfer gegen den Krebs gekämpft. Er ist friedlich und im Kreise seiner Familie verstorben. Wir danken Ihnen für Ihre Anteilnahme und bitten alle, die Privatsphäre der Familie in dieser schweren Zeit zu respektieren», wird ein Sprecher der Sängerin vom «People»-Magazin zitiert.

Aufgrund seiner Krankheit hat die Sängerin die verbleibenden Konzerte ihrer Las-Vegas-Residency am Mittwoch, dem 6. August, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Normalerweise halte sie ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus, doch offenbar wollte sie ihre Konzerte nicht ohne Begründung absagen. Deshalb erklärte sie auf Instagram, dass der Vater ihrer Kinder – River (11) und Remington (9) – sehr krank sei und sie im Moment «voll und ganz für sie da sein» wolle.

Brandon Blackstock wurde mit 46 Jahren Grossvater

Die beiden trafen sich erstmals 2006, als Blackstock noch verheiratet war. Doch die Sängerin habe schon damals gewusst, dass sie eines Tages mit ihm verheiratet sein würde, erklärte sie dem «People»-Magazin im Jahr 2013 – dem Jahr, in dem sie sich das Jawort gaben. Später fungierte er sogar als ihr Manager. Die Beziehung der beiden ging 2020 in die Brüche, die Scheidung wurde zwei Jahre später finalisiert.

Neben seinen beiden Kindern mit Kelly Clarkson hinterlässt Brandon Blackstock auch eine Tochter und einen Sohn aus seiner ersten Ehe. 2022 machte ihn seine Tochter Savannah zum Grossvater.