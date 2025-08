1/5 Schauspielerin Kelley Mack ist tot. Foto: Getty Images

Die aus der TV-Serie «The Walking Dead» bekannte US-Schauspielerin Kelley Mack ist mit 33 Jahren gestorben. Sie sei am 2. August im Beisein von Angehörigen friedlich eingeschlafen, schrieb ihre Familie in einem Instagram-Post.

«In tiefer Trauer geben wir den Tod unserer lieben Kelley bekannt. Ein so helles, strahlendes Licht ist ins Jenseits übergegangen, wohin wir alle irgendwann gehen müssen», so ihre Angehörigen. «Kelley ist am Samstagabend friedlich im Beisein ihrer liebevollen Mutter Kristen und ihrer treuen Tante Karen gestorben. Sie wird so vielen so sehr fehlen, dass Worte sie nicht ausdrücken können.»

Hirntumor und Krebs

Mack litt an einem Gliom, einem Hirntumor des Zentralnervensystems, wie es in einem Online-Nachruf hiess – eine seltene Form von Krebs.

Kelley Mack spielte in mehreren Episoden der neunten Staffel der Zombie-Serie «The Walking Dead» als Addy mit und war auch in «Chicago Med» und «9-1-1» zu sehen. Zudem arbeitete die aus Cincinnati stammende Darstellerin als Drehbuchautorin. Ihre Karriere hatte sie Medienberichten zufolge bereits als Kind in Werbeclips begonnen.

Geboren wurde Kelley Lynne Klebenow am 10. Juli 1992 in Cincinnati als ältestes von drei Kindern. Aufgewachsen ist sie an verschiedenen Orten, darunter Wyoming (Ohio), Charlotte (North Carolina) und Hinsdale (Illinois). Schon früh sammelte sie Erfahrungen vor der Kamera und wurde für ihre Rolle als Chloe in «The Elephant Garden» ausgezeichnet. Der Film gewann zudem den Student Visionary Award beim Tribeca Film Festival.

Nach ihrem Abschluss an der Hinsdale Central High School 2010 studierte Mack Kamera am Dodge College of Film der Chapman University, wo sie 2014 ihren Bachelor–Abschluss machte. Die letzten elf Jahre lebte und arbeitete sie im Raum Los Angeles. Zu ihren weiteren Werken zählen «Broadcast Signal Intrusion», «Delicate Arch» und der noch unveröffentlichte Film «Universal», bei dem sie auch als ausführende Produzentin fungierte.