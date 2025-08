Nach langer Krankheit US-Schauspielerin Loni Anderson stirbt kurz vor ihrem 80. Geburtstag

Die US-Schauspielerin Loni Anderson ist im Alter von 79 Jahren in Los Angeles verstorben. Anderson war bekannt durch ihre Rolle in der Sitcom «WKRP in Cincinnati» und ihre Ehe mit Burt Reynolds.

Publiziert: 04:15 Uhr | Aktualisiert: 04:17 Uhr