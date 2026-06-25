Darum gehts
- Nena sagt Würth Open Air-Auftritt am 26. Juni in Künzelsau ab
- Grund: Sturz mit Handgelenksbruch, Ersatz: Alphaville übernimmt Konzert
- Nena am 27. Juni bei ARD-«Schlagerbooom Open Air» zu sehen
Sängerin Nena hätte am Freitag, 26. Juni, eigentlich beim Würth Open Air in der nördlich von Stuttgart gelegenen Stadt Künzelsau auftreten sollen. Doch daraus wird nichts, wie der Website wuerth.de zu entnehmen ist. «Nena muss ihren geplanten Auftritt beim Würth Open Air leider kurzfristig absagen. Die Sängerin hat sich bei einem Sturz auf nassem Untergrund das Handgelenk gebrochen und muss operiert werden», heisst es da. Und weiter: «Die medizinische Versorgung verläuft planmässig, und Nena befindet sich in guter Behandlung. Sie ist dankbar, dass bei dem Unfall keine schwereren Verletzungen entstanden sind.» Für die verletzte Sängerin Nena wird Alphaville einspringen.
Am Sonntag wäre Nena zudem auf der Gilde Parkbühne in Hannover zu sehen gewesen. Dieser Auftritt wird auf den Sonntag, 12. Juli, verschoben, wie die Veranstalter auf ihrer Website mitteilen. Am Donnerstagabend meldet sich die Sängerin selbst auf Instagram und erklärt, auf einem nassen Stein ausgerutscht zu sein und sich dabei ihren ersten «Knochenbruch ever» zugezogen zu haben. Die Operation findet gemäss Nena am Freitagmorgen statt.
Hier ist Nena dennoch zu sehen
Wer Nena trotz der Absage sehen will, der kann dies am Samstagabend auf dem TV-Sender ARD machen. Dort wird die Sängerin in Florian Silbereisens (44) «Schlagerbooom Open Air» zu sehen sein – Voraufzeichnung sei Dank. Diese wurde bereits zu Beginn des Monats im österreichischen Kitzbühel gemacht.
Nebst Nena werden unter anderem auch Mark Medlock, Maite Kelly, DJ Ötzi, David Garrett, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Andy Borg oder auch Mireille Mathieu zu sehen sein. Ausserdem freut sich Silbereisen in einem Statement auch auf folgende Gäste: «Andrea Berg feiert 25 Jahre ‹Tausendmal belogen›. Nena wird endlich wieder ihre ‹99 Luftballons› steigen lassen. Und Michelle wird zum allerletzten Mal als Sängerin auf der Bühne stehen und sich verabschieden.»